Με Πάντερ η κορυφαία ομάδα της πρώτης δεκαετίας του Basketball Champions League

Το βραβείο παρέδωσε στον 32χρονο Αμερικανό ο Ντράγκαν Σάκοτα, ο οποίος ήταν προπονητής του στην ΑΕΚ, το 2018 που οι «κιτρινόμαυροι» κατέκτησαν το τρόπαιο

Πάντερ

Αυτές είναι οι δύο κορυφαίες πεντάδες της δεκαετίας στο Basketball Champions League.

Τα βραβεία με αφορμή την επετειακή σεζόν παρέδωσε η διοργανώτρια Αρχή, στο περιθώριο του Final 4 στην Μπανταλόνα.

Στην καλύτερη ομάδα διακρίνεται το όνομα του Κέβιν Πάντερ, ο οποίος σήκωσε το τρόπαιο με την ΑΕΚ το 2018.

Το βραβείο παρέδωσε στον 32χρονο Αμερικανό ο Ντράγκαν Σάκοτα, ο οποίος ήταν προπονητής του στην ΑΕΚ όταν σήκωσε το τρόπαιο πριν οκτώ χρόνια. Ο νυν γκαρντ της Μπαρτσελόνα έχει αγωνιστεί στη διοργάνωση κατά σειρά με τις φανέλες των Ρόσα Ράντομ, ΑΕΚ και Βίρτους Μπολόνια.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: ΑΕΚ μπάσκετ
