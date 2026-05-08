Αυτές είναι οι δύο κορυφαίες πεντάδες της δεκαετίας στο Basketball Champions League.

Τα βραβεία με αφορμή την επετειακή σεζόν παρέδωσε η διοργανώτρια Αρχή, στο περιθώριο του Final 4 στην Μπανταλόνα.

Στην καλύτερη ομάδα διακρίνεται το όνομα του Κέβιν Πάντερ, ο οποίος σήκωσε το τρόπαιο με την ΑΕΚ το 2018.

Το βραβείο παρέδωσε στον 32χρονο Αμερικανό ο Ντράγκαν Σάκοτα, ο οποίος ήταν προπονητής του στην ΑΕΚ όταν σήκωσε το τρόπαιο πριν οκτώ χρόνια. Ο νυν γκαρντ της Μπαρτσελόνα έχει αγωνιστεί στη διοργάνωση κατά σειρά με τις φανέλες των Ρόσα Ράντομ, ΑΕΚ και Βίρτους Μπολόνια.

2x champ made an everlasting impression on our first decade in the #BasketballCL - Kevin Punter receives Team of the Decade honors! pic.twitter.com/498AShjWUC — Basketball Champions League (@BasketballCL) May 8, 2026

