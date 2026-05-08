Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στο πλευρό του Παναθηναϊκού ΑΚΤΟR για την πρόκριση στο Final-4 της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR τα δίνει όλα για πρόκριση στο Final-4 της Euroleague και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει, φάση προς φάση, όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση με τη Βαλένθια.

Απόψε (08/05), στις 21:15, το ενδιαφέρον στρέφεται στο Telekom Center όπου οι «πράσινοι» υποδέχονται τους Ισπανούς, ψάχνοντας τη νίκη που θα κάνει το «3-1» στη σειρά και θα χαρίσει στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν το πολυπόθητο εισιτήριο. Στην περιγραφή ο Γιώργος Πετρίδης.

Μετά το τέλος του αγώνα, επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόηχο του ματς, σχόλια, δηλώσεις των πρωταγωνιστών και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές.

Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR-Βαλένθια, Παρασκευή (08/05) στις 21:15, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



