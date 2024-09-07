Γνωστή έγινε η πρώτη ενδεκάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική μας ομάδα.

Για το εντός έδρας ματς απέναντι στη Φινλανδία για το Nations League, ο Σέρβος προπονητής επέλεξε τον Βλαχοδήμο στην εστία και τους Ρότα, Μαυροπάνο, Κουλιεράκη και Τσιμίκα στην άμυνα.

Στον άξονα θα βρεθεί ο Μπουχαλάκης, με τον Μάνταλο και τον Μπακασέτα να ακολουθούν στα χαφ.

Στα άκρα της επίθεσης επιλέχτηκαν ο Πέλκας αλλά και ο Χατζηγιοβάνης, με τον Ιωαννίδη στην κορυφή αυτής.

Αναλυτικά η ενδεκάδα: Βλαχοδήμος, Ρότα, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Μπουχαλάκης, Μάνταλος, Μπακασέτας, Χατζηγιοβάνης, Μπακασέτας, Πέλκας, Ιωαννίδης

Στον πάγκο: Τζολάκης, Μανδάς, Βαγιαννίδης, Γαλανόπουλος, Τζόλης, Δουβίκας, Παυλίδης, Χατζηδιάκος, Κωνσταντέλιας, Ζαφείρης, Γιαννούλης, Σιώπης

