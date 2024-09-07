Εθνική: 7η υψηλότερη χρηματιστηριακή αξία στη 2η κατηγορία του Nations League

Το Nations League έχει μπει τα τελευταία χρόνια στις ζωές μας, αποτελώντας μια δεύτερη ευκαιρία για τις χώρες ώστε να συμμετάσχουν στα τελικά μεγάλων διοργανώσεων.

Η Εθνική μας ομάδα βρίσκεται στη 2η κατηγορία, κερδίζοντας την άνοδο από την 3η και μετά από την εξαιρετική της πορείας στο τελευταίο Nations League. Έχει να αντιμετωπίσει ένα μεγαθήριο στον 2ο όμιλο όπως η Αγγλία, αλλά και τις Ιρλανδία, Φινλανδία που αν μη τι άλλο είναι στα μέτρα της.

Την ίδια ώρα, εξετάζοντας τα ρόστερ και των 54 χωρών που συμμετέχουν στη διοργάνωση, ανεξαρτήτως κατηγορία, η «γαλανόλευκη» βρίσκεται στην 21η θέση.

Η συνολική αξία, βάσει του transfermarkt, της Εθνικής ομάδας αποτιμάται στα 180 εκατ. ευρώ.



