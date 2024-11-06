Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Με κόσμο κόντρα στον Ολυμπιακό η Μακάμπι Τελ Αβίβ

Ξανά με τον κόσμο στο πλευρό της έπειτα από πολύ καιρό θα αρχίσει να αγωνίζεται η Μακάμπι Τελ Αβίβ, με την αρχή να γίνεται κόντρα στον Ολυμπιακό

Μακάμπι

Με τους γνωστούς περιορισμούς, αλλά για πρώτη φορά φέτος με παρουσία οπαδών θα υποδεχθεί η Μακάμπι τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Euroleague.
Όπως ανακοίνωσε η ομάδα από το Ισραήλ, στη διάθεση του κόσμου τέθηκαν τα εισιτήρια για τον αγώνα κόντρα στους «ερυθρόλευκους», με τον αριθμό τους να είναι ωστόσο περιορισμένος.
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ υπενθυμίζεται πως εδώ και περίπου έναν χρόνο έχει αναγκαστεί να «μετακομίσει» στο Βελιγράδι και το «Aleksandar Nikolic Hall», όπου εκεί δίνει τα παιχνίδια της για την Euroleague.
Η ομάδα του λαού θα αντιμετωπίσει αυτήν του Γιώργου Μπαρτζώκα στις 14/11, δύο μέρες αφότου αναμετρηθεί με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο ΟΑΚΑ (12/11), σε μια ακόμα... διαβολοβδομάδα.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μακάμπι Ολυμπιακός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark