Με κόσμο κόντρα στον Ολυμπιακό η Μακάμπι Τελ Αβίβ

Με τους γνωστούς περιορισμούς, αλλά για πρώτη φορά φέτος με παρουσία οπαδών θα υποδεχθεί η Μακάμπι τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Euroleague.

Όπως ανακοίνωσε η ομάδα από το Ισραήλ, στη διάθεση του κόσμου τέθηκαν τα εισιτήρια για τον αγώνα κόντρα στους «ερυθρόλευκους», με τον αριθμό τους να είναι ωστόσο περιορισμένος.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ υπενθυμίζεται πως εδώ και περίπου έναν χρόνο έχει αναγκαστεί να «μετακομίσει» στο Βελιγράδι και το «Aleksandar Nikolic Hall», όπου εκεί δίνει τα παιχνίδια της για την Euroleague.

Η ομάδα του λαού θα αντιμετωπίσει αυτήν του Γιώργου Μπαρτζώκα στις 14/11, δύο μέρες αφότου αναμετρηθεί με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο ΟΑΚΑ (12/11), σε μια ακόμα... διαβολοβδομάδα.

