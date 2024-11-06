Έκραξε Εμπαπέ ο Ανρί: «Δεν μπορεί να παίξει χειρότερα απ' ότι τώρα»

Η Ρεάλ Μαδρίτης δέχθηκε μια γερή σφαλιάρα από τη Μίλαν και ηττήθηκε με 3-1, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Τιερί Ανρί σε δηλώσεις του άσκησε σκληρή κριτική στον Κιλιάν Εμπαπέ, λέγοντας πως ο Γάλλος θα πρέπει να μάθει να αγωνίζεται ως φορ, ενώ στη συνέχεια ανέφερε ότι κάποια στιγμή θα καλυτερέψει, καθώς δεν μπορεί να παίξει χειρότερα από ότι τώρα.

«Πάντα ο Μπέλιγχαμ προσπαθεί να τρέξει, προσπαθεί να κάνει την ομάδα να παίξει, τρέχει από πίσω από τους αμυντικούς, προσπαθεί να σπάσει τις αντίπαλες γραμμές. Νομίζω ότι υπάρχει μια μικρή απογοήτευση. Το εννιάρι σου δεν κάνει κίνηση μπροστά και το 10άρι σου πηγαίνει. Ξέρω ότι αυτό μπορεί να συμβεί μερικές φορές, αλλά όχι πάντα. Ξέρω ότι δεν είναι φορ και ότι ίσως αυτή η θέση δεν του αρέσει. Ο Εμπαπέ θα πρέπει να μάθει να παίζει ως φορ και να έχει την επιθυμία και τη θέληση να βγαίνει στην πλάτη της άμυνας.

Θα καλυτερέψει - δεν μπορεί να παίξει χειρότερα από ότι τώρα. Δεν του ζητάμε να κρατήσει την μπάλα όπως ο Ντιντιέ Ντρογκμπά, ο οποίος ήταν υπέροχος. Δεν του ζητάμε να πάρει την μπάλα και να ντριμπλάρει τους πάντες. Αλλά αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει συνέχεια.

Θα είναι δύσκολο για τον Κάρλο Αντσελότι να βρει έναν τρόπο ώστε όλοι αυτοί οι παίκτες να μπορούν να συνυπάρξουν».

