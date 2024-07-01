Λογαριασμός
Τότεναμ: Αγοράζει για 47 εκατ. τον 18χρονο Γκρέι από τη Λιντς

Η Τότεναμ ήρθε σε συμφωνία με την Λιντς για την αγορά του 18χρονου Άρτσι Γκρέι

Gray

Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Αγγλία κάνει δικό της η Τότεναμ. Οι Λονδρέζοι ήρθαν σε κατ’ αρχήν συμφωνία με τη Λιντς για την αγορά του Άρτσι Γκρέι έναντι 47 εκατ. ευρώ!

Ο 18χρονος άσος, που αγωνίζεται ως χαφ και ως δεξιός μπακ, είχε 52 συμμετοχές και 2 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις φέτος με την Λιντς. Παράλληλα είναι διεθνής με όλες τις «μικρές» εθνικές ομάδες της Αγγλίας, ενώ τον διεκδικούσε και η Μπρέντφορντ.

Είναι γιος του 46χρονου Άντι Γκρέι, ο οποίος έκανε καριέρα για αρκετά χρόνια στα αγγλικά γήπεδα, ενώ ήταν και δύο φορές διεθνής με την Σκωτία.

