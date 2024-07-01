Τότεναμ: Αγοράζει για 47 εκατ. τον 18χρονο Γκρέι από τη Λιντς

Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Αγγλία κάνει δικό της η Τότεναμ. Οι Λονδρέζοι ήρθαν σε κατ’ αρχήν συμφωνία με τη Λιντς για την αγορά του Άρτσι Γκρέι έναντι 47 εκατ. ευρώ!



Ο 18χρονος άσος, που αγωνίζεται ως χαφ και ως δεξιός μπακ, είχε 52 συμμετοχές και 2 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις φέτος με την Λιντς. Παράλληλα είναι διεθνής με όλες τις «μικρές» εθνικές ομάδες της Αγγλίας, ενώ τον διεκδικούσε και η Μπρέντφορντ.



Είναι γιος του 46χρονου Άντι Γκρέι, ο οποίος έκανε καριέρα για αρκετά χρόνια στα αγγλικά γήπεδα, ενώ ήταν και δύο φορές διεθνής με την Σκωτία.

🚨⚪️ Archie Gray to Tottenham, here we go! Agreement in principle between all parties involved, waiting to sign docs.



Spurs are set to pay fee around £40m, long term deal for Gray who’s accepted to join #THFC.



🔁 Joe Rodon to join #LUFC in separate transaction around £10m. pic.twitter.com/o26zYyXxRJ July 1, 2024

