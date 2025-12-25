Λογαριασμός
Απίθανο περιστατικό στην Αλβανία: Τερματοφύλακας σηκώθηκε και έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο στα καλά καθούμενα

Σόκαρε άπαντες ο τερματοφύλακας της αλβανικής Μπίλις, Ζερεμί Βασού, ο οποίος αποχώρησε στα ξαφνικά κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Βόρα

Αλβανία

Από ένα παράξενο περιστατικό σημαδεύτηκε ο αγώνας της Βόρα με την Μπίλις για την Kategoria Superiore στην Αλβανία, καθώς ο τερματοφύλακας της δεύτερης αποχώρησε ξαφνικά από τον αγωνιστικό χώρο λίγο πριν το ημίχρονο.

Με το σκορ στο 2-0 υπέρ της Βόρα, ο Ζερεμί Βασού πήρε από μόνος του τον δρόμο για τα αποδυτήρια, βγάζοντας τη φανέλα του και παίρνοντας κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή.

Τον Γάλλο αντικατέστησε άρον άρον ο αναπληρωματικός γκολκίπερ, Ρενάτο Μπεκιάι, με τον προπονητή της Μπίλις, Μιρέλ Γιόσα, να υποστηρίζει αργότερα ότι «δεν έγινε τίποτα, ο Βασού ζήτησε αλλαγή επειδή τραυματίστηκε»!

