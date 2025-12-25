Από ένα παράξενο περιστατικό σημαδεύτηκε ο αγώνας της Βόρα με την Μπίλις για την Kategoria Superiore στην Αλβανία, καθώς ο τερματοφύλακας της δεύτερης αποχώρησε ξαφνικά από τον αγωνιστικό χώρο λίγο πριν το ημίχρονο.

Με το σκορ στο 2-0 υπέρ της Βόρα, ο Ζερεμί Βασού πήρε από μόνος του τον δρόμο για τα αποδυτήρια, βγάζοντας τη φανέλα του και παίρνοντας κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή.

Τον Γάλλο αντικατέστησε άρον άρον ο αναπληρωματικός γκολκίπερ, Ρενάτο Μπεκιάι, με τον προπονητή της Μπίλις, Μιρέλ Γιόσα, να υποστηρίζει αργότερα ότι «δεν έγινε τίποτα, ο Βασού ζήτησε αλλαγή επειδή τραυματίστηκε»!

Albanian football strikes again 💀



After conceding 2 goals against Vora the goalkeeper of Bylis Jeremy Vachoux decided to leave the game on his own (the coach didn’t even said anything to him)



He left the pitch angry and went straight to the locker room pic.twitter.com/FSIdrlTaJK — Shefqet Fejzo🇦🇱 (@ShefqetFejzo11) December 24, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.