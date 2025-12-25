Βοτανικός: Tα μαγικά βίντεο από την καρδιά του γηπέδου

Με γρήγορο και σταθερό ρυθμό συνεχίζονται τα έργα στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό. Εφόσον όλα πάνε βάση σχεδίου, η νέα έδρα του “τριφυλλιού” θα είναι έτοιμη τον Μαϊο του 2027. Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι τοποθετήθηκαν οι πρώτες κερκίδες στον χώρο, με τον στόχο να είναι οι 15 μέχρι το τέλος της ημέρας.

Πηγή: skai.gr

