Ματετά: «Ο πλαστικός χειρούργος αρνήθηκε να δείξει το αυτί μου για να μη μείνει η εικόνα στο μυαλό μου»

Σοκάρει ο Ζαν Φιλίπ Ματετά! Ο 27χρονος επιθετικός της Κρίσταλ Πάλας χρειάστηκε 25 ράμματα μετά τον σοβαρό τραυματισμό στο αριστερό του αυτί από το χτύπημα του τερματοφύλακα της Μίλγουολ, Λίαμ Ρόμπερτς, στην αναμέτρηση της 1ης Μαρτίου μεταξύ των δύο ομάδων για τον 5ο γύρο του FA Cup. Θυμίζουμε, ο Ρόμπερτς βγήκε από την εστία του για να αντιμετωπίσει μια πάσα προς τα εμπρός στο έκτο λεπτό του αγώνα και συγκρούστηκε με τον Ματετά, κλωτσώντας τον στο κεφάλι.



Αρχικά, ο διαιτητής Μάικλ Όλιβερ έβγαλε κίτρινη κάρτα, αλλά την αναβάθμισε σε κόκκινη μετά από παρέμβαση του VAR. Ο Ρόμπερτς είχε τιμωρηθεί με αποκλεισμό τριών αγώνων, αλλά η FA ζήτησε αύξηση της τιμωρίας, λέγοντας ότι η τυπική τιμωρία για την παράβαση ήταν «προφανώς ανεπαρκής» και η ποινή, τελικά, διπλασιάστηκε!

Ο Γάλλος στράικερ, λοιπόν, αποκάλυψε τώρα ότι είχε τις αισθήσεις του καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού και φοβόταν ότι τα τραύματά του μπορεί να ήταν ακόμη χειρότερα.



Μιλώντας στην ''Equipe'', είπε: «Φοβόμουν ότι θα είχα σπασμένα κόκκαλα ή αίμα στον εγκέφαλό μου. Αλλά στην πραγματικότητα, το αυτί μου μόλις είχε καταστραφεί. Ένας πλαστικός χειρουργός ήρθε και τράβηξε φωτογραφίες του αυτιού μου, τις οποίες αρνήθηκε να μού δείξει για να μη μείνουν στο μυαλό μου!



Εξήγησε, μάλιστα, γιατί ήταν και τυχερός μέσα στην ατυχία του: «Την τελευταία στιγμή είχα το αντανακλαστικό να γυρίσω το πρόσωπό μου. Ήμουν τυχερός γιατί, αν δεν το είχα κάνει, θα είχα φάει το πόδι του στο κεφάλι και θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Μετά από αυτό, δεν έχασα ποτέ τις αισθήσεις μου. Ήμουν ξαπλωμένος στο έδαφος και είπα στον γιατρό, "είμαι καλά, θέλω να παίξω ξανά". Αλλά εκείνος, βλέποντας το αυτί μου, απάντησε: ''όχι, πρέπει να φύγεις''».



Κατά τη διάρκεια της κάλυψης από το BBC του αγώνα, τον οποίο κέρδισε η Πάλας με 3-1, ο πρόεδρος των Eagles, Στιβ Πάρις, δήλωσε: «Υπάρχει πολύ συναίσθημα στο ποδόσφαιρο, αλλά πρέπει να μιλήσουμε για αυτή την κίνηση. Όσο βλέπω ποδόσφαιρο, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Κοίταξα να δω πόσο χρονών είναι ο τερματοφύλακας, είναι 30 ετών. Αυτή είναι η πιο απερίσκεπτη ενέργεια σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, που νομίζω ότι έχω δει ποτέ. Και πρέπει να κοιτάξει πολύ προσεκτικά τον εαυτό του αυτό το παλικάρι. Επειδή θέτει σε κίνδυνο έναν συνάδελφο επαγγελματία, ίσως και τη ζωή του, με μια τέτοια ενέργεια».



Ο Ματετά δεν έχει παίξει από τότε που υπέστη τον τραυματισμό την 1η Μαρτίου. Ο Γάλλος ταξίδεψε με την Πάλας στο προπονητικό τους ταξίδι στη Μαρμπέγια σε ζεστό καιρό αυτή την εβδομάδα. Προπονήθηκε μόνος του φορώντας γύψο στον αριστερό λοβό του αυτιού.



Ο προπονητής της Πάλας, Όλιβερ Γκλάσνερ, ελπίζει ότι ο σταρ του, ο οποίος έχει σκοράρει 12 γκολ στην Premier League αυτήν τη σεζόν, θα είναι έτοιμος για τον προημιτελικό του Κυπέλλου Αγγλίας με τη Φούλαμ στις 29 Μαρτίου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.