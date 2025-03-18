Ακάθεκτος Λούκα Μόντριτς, δεν έχει σκοπό να κρεμάσει σύντομα τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια!

Στα 39 του, ο Κροάτης μεσοεπιθετικός συνεχίζει να αποτελεί σημαντικότατο μέλος της Ρεάλ Μαδρίτης, με ισπανικά Μέσα να αποκαλύπτουν ότι θέλει να παραμείνει τουλάχιστον για μία ακόμα σεζόν στο ρόστερ της «βασίλισσας»!

Το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται μετά την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν, ωστόσο ο ίδιος έχει έρθει σε επικοινωνία με τους ανθρώπους της Ρεάλ, ξεκαθαρίζοντάς τους την επιθυμία του για ανανέωση της συνεργασίας τους.

Ο Μόντριτς εντάχθηκε στη Ρεάλ το καλοκαίρι του 2012, αφήνοντας την Τότεναμ για 35 εκατ. ευρώ, ενώ με τους Μαδριλένους έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση 6 Champions League, 4 πρωταθλημάτων και 5 ευρωπαϊκών Super Cup, κάνοντας παράλληλα δικιά του και την Χρυσή Μπάλα το 2018!

🚨⚪️ Luka Modrić wants to stay at Real Madrid and continue for one more season.



His desire is to stay at the club and be part of the squad by signing new deal until June 2026.



Once again, Modrić’s first choice and first option is always Real Madrid. pic.twitter.com/Rc3pJom5yP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 18, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.