Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επιθυμεί να παραμείνει στη Ρεάλ Μαδρίτης τουλάχιστον για μία ακόμα σεζόν ο Μόντριτς

Την επιθυμία του 39χρονου Λούκα Μόντριτς να παραμείνει στη Ρεάλ Μαδρίτης τουλάχιστον και την επόμενη σεζόν, αποκαλύπτουν ισπανικά Μέσα

Λούκα Μόντριτς

Ακάθεκτος Λούκα Μόντριτς, δεν έχει σκοπό να κρεμάσει σύντομα τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια!

Στα 39 του, ο Κροάτης μεσοεπιθετικός συνεχίζει να αποτελεί σημαντικότατο μέλος της Ρεάλ Μαδρίτης, με ισπανικά Μέσα να αποκαλύπτουν ότι θέλει να παραμείνει τουλάχιστον για μία ακόμα σεζόν στο ρόστερ της «βασίλισσας»!

Το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται μετά την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν, ωστόσο ο ίδιος έχει έρθει σε επικοινωνία με τους ανθρώπους της Ρεάλ, ξεκαθαρίζοντάς τους την επιθυμία του για ανανέωση της συνεργασίας τους.

Ο Μόντριτς εντάχθηκε στη Ρεάλ το καλοκαίρι του 2012, αφήνοντας την Τότεναμ για 35 εκατ. ευρώ, ενώ με τους Μαδριλένους έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση 6 Champions League, 4 πρωταθλημάτων και 5 ευρωπαϊκών Super Cup, κάνοντας παράλληλα δικιά του και την Χρυσή Μπάλα το 2018!

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρεάλ Μαδρίτης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark