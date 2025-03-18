Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η ανάρτηση του Καραλή με τα «χρόνια πολλά» στον Τεντόγλου για τα γενέθλιά του

Ο Μίλτος Τεντόγλου γιορτάζει τα 27α γενέθλιά του, με τον Εμμανουήλ Καραλή να του εύχεται «χρόνια πολλά» μαζί με τον Γιώργο Πομάσκι

Καραλής Τεντόγλου

Έκαναν έκπληξη γενεθλίων στον Μίλτο Τεντόγλου, Εμμανουήλ Καραλής και Γιώργος Πομάσκι!

Ο Έλληνας παγκόσμιος πρωταθλητής και Ολυμπιονίκης στο άλμα εις μήκος, γιορτάζει τα 27ά του γενέθλια, με τον καλό του φίλο και τον προπονητή του να του εύχονται χρόνια πολλά και με τον Καραλή να ποστάρει το όμορφο στιγμιότυπο στα social media!

Θυμίζουμε ότι Τεντόγλου και Καραλής συνεχίζουν την προετοιμασία τους ενόψει του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος κλειστού στίβου που θα διεξαχθεί στην Ναντζίνγκ της Κίνας, από 21 έως 23 Μαρτίου!

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιώργος Πομάσκι ΜΙΛΤΟΣ ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ Εμμανουήλ Καραλής
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark