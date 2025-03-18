Έκαναν έκπληξη γενεθλίων στον Μίλτο Τεντόγλου, Εμμανουήλ Καραλής και Γιώργος Πομάσκι!

Ο Έλληνας παγκόσμιος πρωταθλητής και Ολυμπιονίκης στο άλμα εις μήκος, γιορτάζει τα 27ά του γενέθλια, με τον καλό του φίλο και τον προπονητή του να του εύχονται χρόνια πολλά και με τον Καραλή να ποστάρει το όμορφο στιγμιότυπο στα social media!

Θυμίζουμε ότι Τεντόγλου και Καραλής συνεχίζουν την προετοιμασία τους ενόψει του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος κλειστού στίβου που θα διεξαχθεί στην Ναντζίνγκ της Κίνας, από 21 έως 23 Μαρτίου!

