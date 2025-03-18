Ούτε έναν ή δύο, ούτε πέντε αλλά δέκα ποδοσφαιριστές θα διαθέσει για μια ακόμα φορά ο Παναθηναϊκός στις εθνικές ομάδες, για το «παράθυρο» του Μαρτίου και τις υποχρεώσεις τους!

Ο λόγος για τους Φώτη Ιωαννίδη, Μανώλη Σιώπη και Γιώργο Βαγιαννίδη που ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας, στην οποία θα καλούνταν λογικά και ο Τάσος Μπακασέτας, αν δεν ήταν τραυματίας.

Αλλά και τους Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι - Κάρολ Σφιντέρσκι οι οποίοι κλήθηκαν στην Πολωνία όπως και ο Άνταμ Τσέριν στη Σλοβενία, Νεμάνια Μαξίμοβιτς στην Σερβία, Σβέριρ Ίνγκασον στην Ισλανδία, Αζεντίν Ουναΐ στο Μαρόκο και Φακούντο Πελίστρι στην Ουρουγουάη.

Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» αποφάσισαν να ευχηθούν σήμερα καλή τύχη στους εν λόγω διεθνείς, που θα λείψουν για κάποιες ημέρες, μέσω των προφίλ της ομάδας στα social media.

