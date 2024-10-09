ΑΕΚ: Ομιλία Ριμπάλτα-Ηλιόπουλου

Ημέρα… συστάσεων ήταν η σημερινή στην ΑΕΚ. Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, ο νέος Director of Football της Ένωσης, παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον των ποδοσφαιριστών λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της έναρξης συνεργασίας με την Ένωση.



Μάλιστα, ο ίδιος με ομιλία του θέλησε να δώσει το στίγμα προς άπαντες. Παίκτες και τεχνικό επιτελείο…

«Ευχαριστώ όλους σας για το πολύ όμορφο καλωσόρισμα. Είμαι εδώ για να σας βοηθήσω όλους. Κάνουμε μία νέα αρχή. Το μόνο που ζητώ από εσάς είναι οτιδήποτε πρόβλημα έχετε, απορία ή ζήτημα που σας αφορά, να έρχεστε αμέσως να μου το λέτε. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα. Δεν θα πούμε πολλά λόγια τώρα, θα γίνουν συναντήσεις με όλους σας κατ’ ιδίαν για να γνωριστούμε καλύτερα. Σας ευχαριστώ όλους και πάλι», ήταν τα λόγια του στα αποδυτήρια του προπονητικού κέντρου στα Σπάτα, με τοννα είναι ξεκάθαρος πως θα βρεθεί στο πλάι όλων των ανθρώπων που ανήκουν στην ομάδα.Τον λόγο πήρε και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ,, ο οποίος έδειξε ιδιαίτερα χαρούμενος για την εν λόγω κίνηση, μιλώντας για μία μεγάλη ημέρα για τους «κιτρινόμαυρους».«Είναι μεγάλη μέρα για την ΑΕΚ σήμερα. Έχουμε μαζί μας έναν σημαντικό άνθρωπο του ποδοσφαίρου που ξέρει τη δουλειά. Να τον βοηθήσουμε όλοι μας, να έχει καλό έργο για την ΑΕΚ μας», τόνισε το αφεντικό της ομάδας.με τη σειρά του καλωσόρισε και αυτός τον Ριμπάλτα, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο που μπορεί να βοηθήσει με τις ικανότητές του τον σύλλογο.«Καλωσορίζουμε τον Χαβιέρ στην ΑΕΚ. Είναι σημαντικό για όλους μας και το κλαμπ να έρχονται τέτοιοι άνθρωποι να μας βοηθούν. Όλοι που είμαστε πίσω από τους παίκτες, είμαι εδώ για να σας βοηθήσουμε».

