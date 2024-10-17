Ο μικρός Γιαννάκης έχει γίνει σύμβολο για τους Έλληνες φιλάθλους, αφού η αγάπη του για το ποδόσφαιρο είναι τέτοια που ούτε τα κινητικά προβλήματα που αντιμετωπίζει τον εμποδίζουν από το να πηγαίνει σε όλα τα γήπεδα.

Ο νεαρός φίλος του ΠΑΟΚ υποβλήθηκε προ ημερών σε επέμβαση στις ΗΠΑ με στόχο να σταθεί σταδιακά στα πόδια του. Αυτό όμως δεν είναι το μοναδικό του όνειρο, αφού θέλει να συμβάλλει στην εξάλειψη της τοξικότητας από το ελληνικό ποδόσφαιρο και γι' αυτό θέλει να συναντηθεί με τους προέδρους του Big 5, όπως αποκάλυψε ο πατέρας του, Κωστής Παπαστεφανάκης.

Αναλυτικά τα όσα είπε στον Metropolis 95,5:

-το πώς αντιμετωπίζει η οικογένειά του την επέμβαση που έγινε στις ΗΠΑ:

«Δεν υπάρχει κούραση, κουράγιο υπάρχει. Όταν βλέπεις αυτό το παιδί με αυτό το χαμόγελο, δεν υπάρχει πιθανότητα να σε σταματήσει τίποτα. Όλα πήγαν καλά στην Αμερική, είχαμε τη θετική ενέργεια από όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως χρώματος. Το χειρουργείο πήγε μια χαρά. Η επιτυχία είναι 100% μετά το χειρουργείο, μας διαβεβαίωσαν οι γιατροί. Αυτό που μένει τώρα είναι οι φυσιοθεραπείες και η ενδυνάμωση του παιδιού. Δεν μας φοβίζουν όμως γιατί έχουμε τη στήριξη της ομάδας, οπότε θα ασχοληθούν οι φυσιοθεραπευτές της ομάδας».

-την πορεία της αποκατάστασης του Γιαννάκη:

«Το χειρουργείο έκανε αυτό που ήταν να κάνει, να του αφαιρέσει δηλαδή την σπαστικότητα και να μας δώσει τη δυνατότητα να πλάσουμε τους μύες και να τους μάθουμε από την αρχή να δουλεύουνε. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να ξυπνήσουμε τους μύες και να σηκωθεί ο Γιάννης να περπατήσει. Εξαρτάται τι δουλειά θα γίνει με της φυσιοθεραπείες. Το μίνιμουμ είναι περίπου δύο χρόνια. Αν σκεφτείτε πως 14 χρόνια κάνει φυσιοθεραπείες, τα δύο χρόνια δεν είναι τίποτα. Ο Γιάννης είναι τρελαμένος, πήρε τη ζωή στα χέρια του, αυτή είναι η κουβέντα του. Είναι έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα».

-την επιστροφή του στην Τούμπα:

«Χθες πήγαμε περπάτησε στην Τούμπα, γατί του είχε λείψει το γήπεδο. Του το έκανα έκπληξη, του είχα πει πως θα πάμε για καφέ. Μόλις μπήκαμε μέσα έκανε τον σταυρό του, λέει πως μπήκαμε μέσα στον ναό. Ανατρίχιασα όταν μπήκαμε μέσα γιατί τον είδα πως περπάταγε και μου ήρθε εικόνα αυτό που θέλει να κάνει. Είναι συγκινητικές στιγμές. Η Τούμπα του δίνει ενέργεια. Όσο ήμασταν στην Αμερική και τα παιδιά έπαιζαν, ο Γιάννης καθόταν σε αναμμένα κάρβουνα, του έλειπε πάρα πολύ αυτό. Τώρα που γυρίσαμε έχει πολύ δύναμη!»

-το πώς έχει καταφέρει να ενώσει όλους τους οπαδούς:

«Και εγώ δεν μπορώ να το αποκωδικοποιήσω. Κάποια στιγμή κάποιος μας είχε πει πως ο Γιάννης έχει άστρο. Αυτό θα πω και εγώ, πως μάλλον έχει άστρο. Κάποιος πρέπει να κάνει τον «αρχηγό» ώστε να ενωθούμε όλοι. Ο Γιάννης είπε μια θειική ατάκα. Μετά το χειρουργείο είχε τρελή θετική ενέργεια. Είπε πως "με την ενέργεια που έχω από όλο τον κόσμο, σηκώνω μέχρι και πύραυλο"!»

-τα σχέδια του Γιάννη στο άμεσο μέλλον:

«Τώρα σχεδιάζουμε την αποκατάστασή του. Αυτός έχει κάτι στο μυαλό του, θέλει να φύγει η τοξικότητα μέσα από τα γήπεδα και θέλει να κάνει μια συνάντηση με τους πέντε μεγάλους προέδρους των ομάδων, ώστε να δει πώς μπορούμε να την εξαλείψουμε. Στην Αμερική εμένα μου προξένησε εντύπωση η ανακοίνωση που έβγαλε η ΠΑΕ Άρης, βλέπω το ποδόσφαιρο πλέον διαφορετικά. Που είπε πως είμαστε αντίπαλοι μόνο για 90 λεπτά και στηρίζουν την προσπάθεια του Γιάννη. Όπως και οι ποδοσφαιριστές που τον πήρανε τηλέφωνο».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.