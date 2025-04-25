Τη δική του εκτίμηση για την υπόθεση του θανάτου του Ντιέγκο Μαραντόνα έδωσε ο Ροντόλφο Μπενβενούτι, ο οποίος κατέθεσε στην 13η ακροαματική διαδικασία της δίκης που διεξάγεται στο προάστιο του Μπουένος Άιρες, Σαν Ισίντρο.

Ο εξειδικευμένος νευροχειρουργός, που επέβλεψε την επέμβαση του εκλιπόντος στις αρχές Νοεμβρίου του 2020 για αιμάτωμα στο κεφάλι, αναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες και τις παραβλέψεις της περίπτωσης που οδήγησαν στον θάνατο του Αργεντινού και κατ’ επέκταση στην δίκη επτά εμπλεκόμενων ανθρώπων τις αρχές Μαρτίου για «ανθρωποκτονία εκ προθέσεως».

«Ο Μαραντόνα ήθελε να φύγει από την κλινική το συντομότερο δυνατό και δεν επρόκειτο ποτέ να δεχθεί νοσηλεία εκτός από το σπίτι. Ήταν απαραίτητο να διαχειριστούμε τα «όχι» του και να γνωρίζουμε ποιος θα παρέμβαινε σε καταστάσεις όπου αρνείτο φαρμακευτική αγωγή ή φροντίδα. Και εγώ δυσκολεύτηκα πολύ για να του κάνω αξονική τομογραφία πριν από τη νευροχειρουργική επέμβαση», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Και συμπλήρωσε χαρακτηριστικά:

«Μια καθημερινή εξέταση από έναν εξωτερικό γιατρό θα ήταν πολύ χρήσιμη και σαν να βρισκόταν σε νοσοκομειακό περιβάλλον. Επίσης, ο ιατρικός εξοπλισμός θα έπρεπε να ήταν στο μέγιστο επίπεδο που απαιτείται με έναν τέτοιο ασθενή, λαμβάνοντας υπόψη το μέλλον. Η συνοδεία του Μαραντόνα δεν είχε άλλη επιλογή».

Θυμίζουμε ότι ο Μαραντόνα πέθανε σε ηλικία 60 ετών στις 25 Νοεμβρίου του 2020, από καρδιοαναπνευστική κρίση συνοδεία πνευμονικού οιδήματος, σε ένα ενοικιαζόμενο σπίτι στο Τίγκρε όπου ανάρρωνε για δύο εβδομάδες. Με τη νοσοκόμα της πρωινής βάρδιας να τον εντοπίζει νεκρό στο κρεβάτι του εκείνη την ημέρα.

