Δεύτερη συνάντηση του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης και με φόντο την πρόκριση στο Final Four της φετινής Ευρωλίγκας!

Λιγότερες από 48 ώρες πίσω, οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν απόλυτα συγκεντρωμένοι από τα πρώτα λεπτά του Game 1, επέβαλλαν πλήρως τον ρυθμό τους, είχαν σταθερά πολύ καλό αμυντικό πρόσωπο και διψήφιες διαφορές, καταφέρνοντας τελικά να επικρατήσουν με 84-72 και να να κάνουν το 1-0 στη σειρά!

Με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την επιβλητική αυτή της νίκη, αλλά και με επίγνωση ότι η Ρεάλ θα επιστρέψει δυνατότερη για να αποφύγει το κατά πάσα πιθανότητα καταδικαστικό για εκείνη 2-0, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα καλείται να επιβεβαιώσει ξανά την ανωτερότητα την οποία απέδειξε κατά τη διάρκεια της κανονικής διάρκειας της φετινής Ευρωλίγκας.

Με κορυφαίο επιθετικά ξανά τον Βεζένκοφ (23π, 5/7 δίποντα, ? τρίποντα, 7 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα), κομβικό τον Μιλουτίνοφ (11π, 8 ριμπ), και με τους Γουόκαπ, Βιλντόσα να επιστρέφουν μετά από μακροχρόνιες απουσίες και να προσφέρουν σημαντικότατες λύσεις, ο Ολυμπιακός απέδειξε πως είναι κάτι παραπάνω από ικανός να κάμψει ξανά την αντίσταση της Ρεάλ και να κάνει τεράστιο βήμα πρόκρισης, πριν ταξιδέψει στη Μαδρίτη την επόμενη εβδομάδα, όπου θα πάει να τελειώσει τη δουλειά σε περίπτωση που έχει κάνει το 2-0.

Στα αγωνιστικά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει μετά από πολύ καιρό την πολυτέλεια του να επιλέξει τη δωδεκάδα του έχοντας όλους τους παίκτες του διαθέσιμους. Στο Game 1 επέλεξε να αφήσει εκτός τους Ράιτ και Ντόρσεϊ, ενώ δεν αποκλείεται ένας εξ αυτών να ενεργοποιηθεί, αν ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» επιλέξει να αφήσει εκτός κάποιον από τους γκαρντ του. Εκτός αναμένεται να μείνουν ξανά οι Έβανς και Μήτρου-Λονγκ.

«Περιμένω τη Ρεάλ πολύ καλύτερη. Ούτως η άλλως έχει ταλέντο. Μπορεί να σουτάρει καλύτερα. Θα παίξει με εγωισμό, ίσως και με λιγότερο ''πρέπει''. Ο εχθρός είναι ο εφησυχασμός, η πνευματική ανάπαυση. Αυτό πληρώνεις στο 2ο ματς, όπως έγινε τα προηγούμενα χρόνια στον Ολυμπιακό.

Η προσέγγισή μας είναι ίδια. Ο αντίπαλος είναι πολύ ισχυρός. Μετά το καλό ημίχρονο πρώτο που κάναμε αμυντικά – γιατί επιθετικά δεν ήμασταν το ίδιο καλοί - και εξασφαλίσαμε διαφορά 10-15 πόντων, χάσαμε τα επόμενα δύο δεκάλεπτα. Αυτό είναι λογικό επειδή στην Ρεάλ θα έμπαιναν δυνατά. Είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι αυτό που έρχεται και δεν το λέω για να επιστήσω την προσοχή σε παίκτες και κόσμο. Αν το πάρουμε θα είναι σημαντικό και πρέπει να παίξουμε με το ίδιο κίνητρο που είχαμε στο πρώτο ματς», δήλωσε μεταξύ άλλων ο προπονητής του Ολυμπιακού.

Από την άλλη, η Ρεάλ Μαδρίτης θα προσπαθήσει να ξεπεράσει τις πάρα πολλές δυσκολίες που αντιμετώπισε στο πρώτο παιχνίδι, να μάθει από τα λάθη της και εμφανιστεί πιο ανταγωνιστική, στην προσπάθειά της να μην βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο και με τεράστια πίεση στις πλάτες της, στο ενδεχόμενο του 2-0. Στο πρώτο ματς δεν κατάφερε ποτέ να διεκδικήσει ουσιαστικά τη νίκη, μένοντας ζωντανή μέχρι το τέλος χάρη σε κάποια μεγάλα τρίποντα. Ωστόσο, απόψε αναμένεται να εμφανιστεί πιο διαβασμένη και έχει παίκτες που στη μέρα τους μπορούν να καθορίσουν την πορεία ενός αγώνα, με τον Ολυμπιακό να καλείται να βρει και εκείνος με τη σειρά τους τις απαντήσεις.

Στα αγωνιστικά, ο Τσους Ματέο, ο οποίος αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές στα πρώτα λεπτά της δεύτερης περιόδου του πρώτου ματς στο ΣΕΦ, έχοντας έντονα παράπονα από τη διαιτησία, δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, αφού και ο Φερνάντο έδειξε ότι είναι σε θέση να πάρει λεπτά συμμετοχής.

Η προχθεσινή, ήταν η τρίτη νίκη του Ολυμπιακού στις ισάριθμες φετινές συναντήσεις του με τη Ρεάλ, με όλες μάλιστα να έχουν έρθει και με διψήφιες διαφορές!

Διαιτητές της αποψινής αναμέτρησης θα είναι οι Ράντοβιτς (Κροατία), Λάτισεβς (Λετονία) και Νίκολιτς (Σερβία).

