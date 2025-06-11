Λογαριασμός
«Θα βρω Έλληνες εκεί;»: Σπόντα Φουρνιέ για Αταμάν

Σπόντα Φουρνιέ για Αταμάν με αφορμή τις διακοπές του στη Ζάκυνθο. «Θα βρω αληθινούς Έλληνες ή ψεύτικους», απάντησε σε χρήστη για τη δήλωση του Αταμάν

Φουρνιέ κατά Αταμάν: «Θα βρω Έλληνες εκεί;»

Ο Εβάν Φουρνιέ, που απολαμβάνει τις πρώτες του ημέρες ξεκούρασης μετά το τέλος της σεζόν, αποκάλυψε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Χ ότι σκοπεύει να επισκεφθεί τη Ζάκυνθο για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Ζήτησε, μάλιστα, από τους ακολούθους του προτάσεις για μέρη, που αξίζει να δει στο νησί.

Ωστόσο, ένας χρήστης τού απάντησε με ειρωνικό ύφος, αναφερόμενος στη χειρονομία, που είχε κάνει ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού στο Game 3 των τελικών της Stoiximan Basket League στο ΟΑΚΑ. Ο παίκτης δεν άφησε το σχόλιο να περάσει απαρατήρητο και απάντησε με νόημα: «Θα βρω αληθινούς Έλληνες εκεί ή ψεύτικους;», αφήνοντας σαφή αιχμή για την πρόσφατη τοποθέτηση του προπονητή του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν.

Πηγή: sport-fm.gr

