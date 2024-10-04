«Βόμβα» από την Ιταλία για τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Όπως αποκαλύπτει ο Ιταλός δημοσιογράφος Τανκρέντι Παλμέρι, η ομάδα του αγγλικού Βορρά έκανε πρόταση στον Σιμόνε Ιντζάγκι, για να διαδεχθεί τον Έρικ Τεν Χαγκ, με τον κόουτς της Ίντερ, όμως, να απαντά αρνητικά.

Μάλιστα, στο εν λόγω ρεπορτάζ τονίζεται πως η διοίκηση του συλλόγου δεν περίμενε το χθεσινό… παραλίγο κάζο με την Πόρτο (η Γιουνάιτεντ προηγήθηκε 2-0 και λίγο έλειψε να χάσει, «κλέβοντας» τον βαθμό στο 91' με τον Μαγκουάιρ στο «Ντραγκάο»), αλλά χτύπησε την πόρτα υποψήφιου διαδόχου του και συγκεκριμένα του Σιμόνε Ιντζάγκι! Για την ώρα, ωστόσο, όπως προαναφέραμε, ο 48χρονος τεχνικός λέει «όχι», αλλά κανείς δεν ξέρει τι θα φέρει το μέλλον.

Αυτό, πάντως, που μόνο… εξασφαλισμένο δεν είναι, είναι το μέλλον του Τεν Χαγκ στον πάγκο των «κόκκινων διάβολων»! Τα παιχνίδια με Πόρτο και Άστον Βίλα είναι εκείνα, όπως γράφουν στο Νησί τις τελευταίες ημέρες, που θα κρίνουν τα πάντα για τον Ολλανδό, ο οποίος πια φαίνεται πως μόνο με ένα θαύμα θα καταφέρει να γυρίσει το κλίμα και να παραμείνει στον πάγκο των «κόκκινων διάβολων».

«Τις προηγούμενες ημέρες η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προσέφερε στον Σιμόνε Ιντζάγκι τη δυνατότητα να αναλάβει άμεσα τη θέση του πρώτου προπονητή κατά τη διάρκεια της διακοπής για τις εθνικές ομάδες, όμως ο Ιντζάγκι απέρριψε την πρόταση», αποκάλυψε μέσω του λογαριασμού του στο Twitter ο Παλμέρι.

Ο Ιντζάγκι, θυμίζουμε, βρίσκεται ήδη μία τριετία στο «Μεάτα» και σε αυτό το διάστημα έχει οδηγήσει τους «νερατζούρι» στην κατάκτηση 1 πρωταθλήματος, 2 Κυπέλλων Ιταλίας και 3 Σούπερ Καπ, καθώς και σε έναν τελικό Champions League τη σεζόν 2022-23 (ήττα με 1-0 από την Μάντσεστερ Σίτι στην Κωνσταντινούπολη).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.