Δυσκολεύτηκε πολύ, αλλά τελικά έφυγε αλώβητος από την Γλυφάδα ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» τα βρήκαν σκούρα κόντρα στον (ξανά) πολύ μαχητικό Πανιώνιο, ο οποίος ήταν άκρως ανταγωνιστικός καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, όμως λύγισε στην τέταρτη περίοδο, με τους Πειραιώτες να πανηγυρίζουν τη νίκη με 84-78.

Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 9-1 στην Stoiximan GBL και πάνε με καλή ψυχολογία στην ερχόμενη «διαβολοβδομάδα» της Ευρωλίγκας, κατά τη διάρκεια της οποίας θα φιλοξενήσουν στο ΣΕΦ Βίρτους Μπολόνια (18/12, 21:15) και Άλμπα Βερολίνου (20/12, 21:15). Από την άλλη, ο Πανιώνιος έδειξε ξανά το καλό του πρόσωπο, αφού μετά τον Παναθηναϊκό AKTOR έβαλε δύσκολα και στον Ολυμπιακό, αλλά τελικά ηττήθηκε και έπεσε στο 4-6.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ο Βεζένκοφ, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 30 πόντους (9/10 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 6/6 βολές) και 9 ριμπάουντ, ενώ καθοριστικός ήταν και ο Φουρνιέ, με 16 πόντους, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα. Όσο για τον Πανιώνιο, ξεχώρισαν Τσαλμπούρης (14π με 3/4 τρίποντα), Νόκο (10π, 9 ριμπ) και Γκίκας (11π, 4 ασίστ),

Το ματς:

Με Γουόκαπ, Βιλντόσα, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ξεκίνησε το παιχνίδι ο Ολυμπιακός, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην έχει στη διάθεσή του Φαλ, Ράιτ, ΜακΚίσικ, Έβανς και τον νεοφερμένο Μένσα. Από την άλλη, ο Άρης Λυκογιάννης επέλεξε για την αρχική του πεντάδα τους Γούλριντζ, Μιλεντίγεβιτς, Μπράουν, Ντέιβις και Νόκο.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με διαδοχικά τρίποντα από Φουρνιέ και Μιλεντίγεβιτς και με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ, μέχρι ο Βεζένκοφ να κάνει το 7-9 με όμορφο floater. Στη συνέχεια οι δύο ομάδες έμειναν για σχεδόν τρία αγωνιστικά λεπτά χωρίς καλάθι, με τον Βεζένκοφ να… χτυπά ξανά με καλάθι-φάουλ για το 7-12, σε μία φάση στην οποία ο Γούλριντζ τραυματίστηκε στο κεφάλι του αφού έπεσε άτσαλα στο παρκέ. Ο Πανιώνιος έμεινε χωρίς πόντο για 4 λεπτά έχοντας 0/6 δίποντα, πριν ο Νόκο μειώσει σε 9-12. Ο Τσαλμπούρης ισοφάρισε με τρίποντο σε 14-14, ενώ ο Βεζένκοφ έγινε από πολύ νωρίς διψήφιος και έφτασε τους 13 προσωπικούς πόντους όταν διαμόρφωσε με τρίποντό του το 16-20 της πρώτης περιόδου.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον Γκίκα να ευστοχεί σε τρίποντο μπροστά στην άμυνα του Πίτερς για το 19-22, ενώ οι γηπεδούχοι βρήκαν ρυθμό και έφτιαξε σερί 8-1, περνώντας μετά από πολύ ώρα μπροστά στο σκορ (23-22), χάρη σε τρίποντο του Κάναντι. Ο Παπανικολάου απάντησε άμεσα για το 24-26, ενώ ο Ολυμπιακός βελτίωσε την άμυνά του και έφτιαξε τη μεγαλύτερη υπέρ του διαφορά στο ματς (+8, 29-37) με συνεχόμενα τρίποντα από Ντόρσεϊ και Λαρεντζάκη. Μάλιστα, ο Ντόρσεϊ έφτασε τους 10 προσωπικούς πόντους με ένα ακόμα τρίποντο του (6/11 συνολικά ο Ολυμπιακός σε εκείνο το σημείο του ματς) για το 31-40, ενώ οι Νόκο και Μπράουν μείωσαν για το 35-40 του πρώτου ημιχρόνου. Λίγο νωρίτερα, ο Πανιώνιος έχασε τον Σαλούστρο, ο οποίος τραυματίστηκε στον ώμο του και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο.

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να μπαίνει… φορτσάτος, μην επιτρέποντας στον Πανιώνιο να σκοράρει για 3,5 αγωνιστικά λεπτά και φτιάχνοντας σερί 7-0 για τη μέγιστη υπέρ του διαφορά στο ματς (+12, 35-47) και με τον Βεζένκοφ να φτάνει τους 20 πόντους με 6/7 δίποντα και 2/2 δίποντα. Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και με συνεχόμενα τρίποντα από Γκίκα και Τσαλμπούρη έφτιαξαν σερί 8-2 και μείωσαν σε 43-49, όμως ο Βεζένκοφ συνέχισε να κυριαρχεί, βάζοντας ξανά τον Ολυμπιακό στο +9 (43-52) με καλάθι-φάουλ. Ο Γκίκας με νέο του τρίποντο έκανε το 46-52 και ο Μιλουτίνοφ έβαλε τους πρώτους πόντους του στο ματς για το 46-54, όμως σε εκείνο το σημείο οι «ερυθρόλευκοι» χάσανε τη συγκέντρωσή τους και ο Πανιώνιος εκμεταλλεύτηκε άψογα την περίσταση, πλησιάζοντας στον πόντο (53-54), πριν ο Παπανικολάου διαμορφώσει με δύο βολές το 53-56 της τρίτης περιόδου.

Με τον Φουρνιέ να… ζεσταίνεται, ο Ολυμπιακός ξέφυγε με 55-64 στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου, ενώ μετά από ένα φάουλ του Γκίκα στο κέντρο του γηπέδου που δόθηκε αντιαθλητικό, οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα στους διαιτητές, ο Λυκογιάννης δέχθηκε τεχνική ποινή και οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν στο +11 (58-69), πριν ο Φουρνιέ κάνει το 71-58 με καλάθι-φάουλ. Παρ' όλα αυτά, ο Πανιώνιος επέστρεψε ξανά, μειώνοντας σε 69-77 και 71-79, αλλά ο Ολυμπιακός δεν έχασε την ψυχραιμία του και πήρε τη νίκη με το τελικό 84-78.

Τα δεκάλεπτα: 16-20, 35-40, 53-56, 78-84

