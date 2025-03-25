Euroleague: Η Βιλερμπάν 81-70 τον Ολυμπιακό - Σε κίνδυνο η πρώτη θέση

Μετά τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε και στη Γαλλία από τη Βιλερμπάν με 81-70 στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής της Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» έπεσαν στο 22-9, με την δεύτερη Φενέρμπαχτσε να ακολουθεί στο 21-10 και πλέον, τρεις... στροφές πριν από το φινάλε της κανονικής περιόδου, τα πάντα είναι ανοικτά στην υπόθεση της πρωτιάς.

Ο Ολυμπιακός είχε σε πολύ καλό βράδυ τους Βεζένκοφ (double-double με 25 πόντους και 10 ριμπάουντ) και Φουρνιέ (20 πόντοι με 3 ασίστ), αλλά χωρίς κανέναν τρίτο παίκτη για να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα στις επιθέσεις του, πέφτοντας στο 22-9 και βλέποντας τη Φενέρ να τον πλησιάζει στη μία νίκη, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της regular season και περιμένοντας τη Μονακό στο ΣΕΦ την Πέμπτη (27/3, 21:15).

Το ματς:

Με Γκος, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ ξεκίνησε το παιχνίδι ο Ολυμπιακός, έχοντας απόντες τους Μιλουτίνοφ, Βιλντόσα, Λαρεντζάκη, Γουόκαπ και Έβανς, αλλά ξανά στη δωδεκάδα του μετά από 4 μήνες τον Ράιτ, ενώ η Βιλερμπάν είχε εκτός δράσης τον Λοβέρν και ξεκίνησε το παιχνίδι με Μαλεντόν, Χάρισον, Λάιτι, Ρόμπερσον και Σακό.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να μπαίνει νωθρός αμυντικά και να έχει κακές επιστροφές, επιτρέποντας στη Βιλερμπάν να τον χτυπήσει με αιφνιδιασμούς για να προηγηθεί με 4-2 και με 9-5 λίγο αργότερα χάρη σε τρίποντο του Λάιτι. Εξαιρετικός στα πρώτα λεπτά ο Φουρνιέ, είχε τους 7 από τους 9 πρώτους πόντους του Ολυμπιακού, σερβίροντας και μία ασίστ στον Βεζένκοφ πριν το 9-9, ενώ ο σταθερά πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού τράβηξε στη συνέχεια το κουπί επιθετικά, κάνοντας το 11-14 με τρίποντό του στο transition! Ο Αζινσά ισοφάρισε με δικό του τρίποντο, για μια Βιλερμπάν που έκλεισε την πρώτη περίοδο με 5/15 σουτ, ενώ ο Βεζένκοφ με βολές έφτασε τους 9 και έκανε το 14-16, όντας μαζί με τον Φουρνιέ οι μοναδικοί που σκόραραν στην πρώτη περίοδο για την ομάδα του Μπαρτζώκα, η οποία είχε κάνει από νωρίς 5 λάθη. Λίγο πριν συμπληρωθούν 9 λεπτά αγώνα, ο Ράιτ επέστρεψε στο παρκέ για πρώτη φορά μετά από 4 μήνες.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να συνεχίζει να δυσκολεύεται επιθετικά και δημιουργικά. Ο Μαλεντόν με 5 συνεχόμενους πόντους του έβαλε την ASVEL στο +3 (19-16), ο Γκος απάντησε για την ισοφάριση, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν να προβληματίζουν στις δύο πλευρές του παρκέ, μένοντας στο -8 (31 -23). Ωστόσο, με τον Φουρνιέ να το έχει πάρει… προσωπικά, παίρνοντας πρωτοβουλίες, σκοράροντας μεγάλα τρίποντα και φτάνοντας τους 15, ο Ολυμπιακός επέστρεψε με σερί 9- 0 και αφού πλησίασε στον πόντο (33-32), πήρε και το πρώτο του προβάδισμα μετά από πολύ ώρα (35-36), με τον Γάλλο γκαρντ να φτάνει τους 17 με 4/6 δίποντα και 3/5 τρίποντα! Ο Ντε Κολό με δύο βολές έκανε το 37-36, όμως ο Βεζένκοφ με buzzer-beater τρίποντό του διαμόρφωσε το 37-39 του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Ρόμπερσον με τρίποντο έβαλε ξανά μπροστά την ASVEL και ο Παπανικολάου απάντησε για το 40-42, αλλά ο Ολυμπιακός έχασε ξανά τον ρυθμό του επιθετικά, με αυτό το τρίποντό του να είναι και το μοναδικό του καλάθι στα 4,5 πρώτα αγωνιστικά λεπτά της τρίτης περιόδου. Έτσι, οι γηπεδούχοι πέρασαν ξανά μπροστά με 46-42, ενώ ο Βεζένκοφ ήταν εκείνος που κράτησε τον Ολυμπιακό επιθετικά, φτάνοντας τους 18 προσωπικούς πόντους και μειώνοντας σε 51-48. Όμως, ο Ολυμπιακός έβαλε μόλις 13 πόντους συνολικά στο δεκάλεπτο, παίζοντας και χωρίς σέντερ στο τέλος της περιόδου, είδε τη Βιλερμπάν να μπαίνει στην «τελική ευθεία» του αγώνα με προβάδισμα 6 πόντων (58-52).

Εκεί, ο Βεζένκοφ με μεγάλο τρίποντο πάνω σε άμυνα, μείωσε σε 58-55, ενώ λίγο αργότερα ο Φουρνιέ με δικό του μεγάλο τρίποντο έδωσε προβάδισμα με 59-58 στον Ολυμπιακό, Μαλεντόν και Ρόμπερσον σκόραραν για τη Βιλερμπάν, πριν ο Βεζένκοφ πάρει φάουλ για τρεις βολές μετά από κερδισμένο challenge του Μπαρτζώκα, διαμορφώνοντας από την γραμμή το 62-63.

Στη συνέχεια, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να αξιοποιήσει το ψυχολογικό πλεονέκτημα που απέκτησε, την ίδια στιγμή που η Βιλερμπάν ανέβασε τα ποσοστά ευστοχία της και κατάφερε να φτάσει στο τελικό 81-70.

Τα δεκάλεπτα: 14-16, 37-39, 58-52, 81-70

