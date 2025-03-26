Λογαριασμός
Σοκ με Λίλαρντ στους Μπακς: Εκτός επ' αόριστον λόγω θρόμβου

Ο Ντέμιαν Λίλαρντ διαγνώστηκε με θρόμβο και τέθηκε νοκ άουτ

Ντέμιαν Λίλαρντ

Εκτός δράσης επ' αόριστον τίθεται για τους Μπακς ο Ντέμιαν Λίλαρντ. Ο βετεράνος γκαρντ διαγνώστηκε με θρόμβο στη δεξιά γάμπα και μέχρι νεωτέρας θα απουσιάζει από τους αγώνες της ομάδας του, ενώ απομένει περίπου ένας μήνας για τα playoffs στο ΝΒΑ.

Ο Dame ακολουθεί ήδη φαρμακευτική αγωγή με αντιπηκτικά, που έχουν σταθεροποιήσει την κατάστασή του και θα εξετάζεται τακτικά.

Οι Μπακς είναι πέμπτοι στην Ανατολή με 40-31 και είναι αμφίβολο αν ο Λίλαρντ θα αγωνιστεί στο υπόλοιπο τουλάχιστον της Regular Season.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Μιλγουόκι Μπακς NBA
