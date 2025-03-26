Εκτός δράσης επ' αόριστον τίθεται για τους Μπακς ο Ντέμιαν Λίλαρντ. Ο βετεράνος γκαρντ διαγνώστηκε με θρόμβο στη δεξιά γάμπα και μέχρι νεωτέρας θα απουσιάζει από τους αγώνες της ομάδας του, ενώ απομένει περίπου ένας μήνας για τα playoffs στο ΝΒΑ.

Ο Dame ακολουθεί ήδη φαρμακευτική αγωγή με αντιπηκτικά, που έχουν σταθεροποιήσει την κατάστασή του και θα εξετάζεται τακτικά.

Οι Μπακς είναι πέμπτοι στην Ανατολή με 40-31 και είναι αμφίβολο αν ο Λίλαρντ θα αγωνιστεί στο υπόλοιπο τουλάχιστον της Regular Season.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.