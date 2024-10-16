Στις 30 Οκτωβρίου θα γίνει στην Αγγλία η κηδεία του Τζορτζ Μπάλντοκ, όπως αναφέρει η «Δίκη».

Αυτό σημαίνει, ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, πως ο αγώνας Κυπέλλου ανάμεσα σε Ατρόμητο και Παναθηναϊκό οδηγείται σε αναβολή, καθώς οι παίκτες των «πράσινων», το τεχνικό επιτελείο και η διοίκηση θα είναι εκεί.

Όπως, φυσικά και αντιπροσωπεία της ΕΠΟ και της Εθνικής Ελλάδας.

