Στις 30 Οκτωβρίου η κηδεία του Μπάλντοκ, προς αναβολή το ματς Κυπέλλου του Παναθηναϊκού με Ατρόμητο

Η κηδεία του Τζορτζ Μπάλντοκ στις 30 του μήνα οδηγεί σε αναβολή την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο για το Κύπελλο

Στις 30 Οκτωβρίου θα γίνει στην Αγγλία η κηδεία του Τζορτζ Μπάλντοκ, όπως αναφέρει η «Δίκη».

Αυτό σημαίνει, ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, πως ο αγώνας Κυπέλλου ανάμεσα σε Ατρόμητο και Παναθηναϊκό οδηγείται σε αναβολή, καθώς οι παίκτες των «πράσινων», το τεχνικό επιτελείο και η διοίκηση θα είναι εκεί.

Όπως, φυσικά και αντιπροσωπεία της ΕΠΟ και της Εθνικής Ελλάδας.

