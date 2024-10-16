Μετά από δύο απογοητευτικές χρονιές, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται να μπει στη νέα σεζόν με τους Μιλγουόκι Μπακς, στοχεύοντας να επανέλθει στη διεκδίκηση του τίτλου του NBA.

Το καλοκαίρι, ο «Greek Freak» πρωτοστάτησε στην πορεία της Εθνικής από το Προολυμπιακό τουρνουά μέχρι τα νοκ άουτ των Ολυμπιακών Αγώνων, έχοντας φυσικά κεντρικό ρόλο στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Όπως εξομολογήθηκε ο ίδιος ο Έλληνας σταρ στο «Athletic», αυτή η εμπειρία άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπει το μπάσκετ, καθώς τον έσπρωξε στα όριά του και τον έκανε να αγαπήσει ξανά τις προκλήσεις.

Παράλληλα, ο Έλληνας σταρ εξέφρασε την επιθυμία του να περάσει επιτέλους τον πρώτο γύρο των playoffs, μετά τους δύο σερί αποκλεισμούς εκεί από Μαϊάμι Χιτ και Ιντιάνα Πέισερς, αλλά και τη φιλοδοξία του να κυριαρχήσει ακόμα περισσότερο.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για τη συνεργασία με τον Σπανούλη στην Εθνική:

«Ο Σπανούλης άλλαξε τον τρόπο που σκέφτομαι τα πράγματα. Την προσέγγισή μου στο παιχνίδι. Την αγάπη μου για το παιχνίδι. Μερικές φορές, νομίζω, είσαι στη ζώνη άνεσής σου. Πολλοί άνθρωποι βρίσκονται σε μια ζώνη άνεσης, χωρίς καν να θέλουν να είναι εκεί. Πρέπει να πιεστείς. Πρέπει να απαιτείς από τον εαυτό σου, από τους ανθρώπους γύρω σου. Και το έκανε αυτό.

Κυριολεκτικά (άφησα) την καρδιά μου στο παρκέ, το νεφρό μου και το γόνατό μου και τα πάντα στο παρκέ, αλλά ήρθε σε μένα και μου είπε, "Η άμυνά σου δεν ήταν αρκετά καλή". Την επόμενη μέρα μου είπε "Δεν είδα τη φωτιά στα μάτια σου. Η άμυνά σου δεν ήταν αρκετά καλή". Κάθε μέρα, ήταν κάτι άλλο. Απλώς με έσπρωχνε και με έσπρωχνε και με έσπρωχνε και με έσπρωχνε, λέγοντάς μου "έχεις κι άλλα να δώσεις. Όταν ήμουν 29, ήμουν ο καλύτερος στην Ευρώπη. Είχα back-to-back Ευρωλίγκες. Εσύ τι κάνεις;".

Όλη αυτή η συζήτηση με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι λαχταρώ ξανά την πρόκληση. Φυσικά, σε εξοργίζει, αλλά σε κάνει να σκέφτεσαι "Περίμενε, θα σου δείξω". Δεν θέλεις να απογοητεύσεις τον Σπανούλη. Όπως και στους Μπακς, δεν θέλω να απογοητεύσω τον Ντοκ Ρίβερς. Δεν θέλω να απογοητεύσω τον Λίλαρντ. Δεν θέλω να απογοητεύσω την ομάδα μου».

Για τη φετινή σεζόν με τους Μπακς:

«Φέτος πρόκληση για εμένα είναι το να είμαι υγιής. Πρόκληση για εμένα είναι το να παίξω στα playoffs, να περάσω τον γ@*!μένο πρώτο γύρο. Να γίνω ακόμα πιο επιβλητικός. Κάθε χρόνος είναι σημαντικός για εμένα, επειδή μία μέρα θα είμαι 35 ή 36 ή 38 και θα λέω "Ωωω πέρασαν τα καλύτερα χρόνια μου και δεν μπόρεσα να κάνω κάτι". Οπότε, πρέπει να κυριαρχήσω».

