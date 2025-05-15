Δεν αποτελεί μυστικό ότι ο Παναθηναϊκός θέλει και θα προσπαθήσει να κρατήσει στις τάξεις του τον Αζεντίν Ουναΐ, που είναι δανεικός από τη Μαρσέιγ.

Ο Μαροκινός χαφ ήταν ο κορυφαίος παίκτης των «πράσινων» οδεύοντας προς το τέλος της τρέχουσας σεζόν, με αποτέλεσμα η στόχευση της ομάδας να είναι η περαιτέρω συνεργασία των δύο πλευρών, παρά την υψηλή ρήτρα αγοράς ύψους 11,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ, λοιπόν, αυτό που θα επιδιώξει ο Παναθηναϊκός είναι να διατηρήσει στο ρόστερ του τον Ουναΐ με έναν νέο δανεισμό.

Βάζοντας, ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση και υποχρεωτική ρήτρα αγοράς του 28χρονου μέσου από την γαλλική ομάδα, μετά το τέλος της περιόδου 2025/26.

Προκειμένου με αυτό τον τρόπο οι «πράσινοι» να πετύχουν τον στόχο τους και ταυτόχρονα να πληρώσουν την, απαγορευτική τη δεδομένη χρονική στιγμή, ρήτρα που περιείχε η τρέχουσα συμφωνία σε… δεύτερο χρόνο.

