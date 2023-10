Επίσημο: Στην Ισπανία θα γίνει το Μακάμπι Τελ Αβίβ-Βαλένθια για την Ευρωλίγκα Αθλητικά 16:39, 09.10.2023 linkedin

Την αλλαγή έδρας στο Μακάμπι –Βαλένθια ανακοίνωσε η Ευρωλίγκα, καθώς το ματς θα διεξαχθεί στην Ισπανία, και όχι στο Τελ Αβίβ όπως αρχικά προγραμματισμένο