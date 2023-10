Σοκ με Πολονάρα: Αναμένεται να υποβληθεί σε επέμβαση αφαίρεσης νεοπλασμάτων από τους όρχεις Αθλητικά 17:06, 09.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Σοκ στην Βίρτους Μπολόνια καθώς όπως έκανε γνωστό η ιταλική ομάδα ο Ακίλε Πολονάρα θα υποβληθεί άμεσα σε επέμβαση στους όρχεις για αφαίρεση νεοπλασμάτων