Ο Αιμίλιος Βαγιαννίδης στα βήματα του… Ζέκα και του Γιώργου

Η μεταγραφή του Γιώργου Βαγιαννίδη στη Σπόρτινγκ τον περασμένο Αύγουστο, προκάλεσε αίσθηση. Για τον νεαρό μπακ είναι το επόμενο βήμα στην πολλά υποσχόμενη καριέρα του.

Οι “πράσινοι” τα βρήκαν με τους Πορτογάλους στα 14-14,5 εκατ. ευρώ (μαζί με τα μπόνους) και σφράγισαν τη συμφωνία. Τώρα τα βήματα του φαίνεται να ακολουθεί και ο κατά τέσσερα χρόνια νεότερος αδερφός του Αιμίλιος.

Πηγή: skai.gr

