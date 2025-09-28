Λογαριασμός
Ο Αιμίλιος Βαγιαννίδης στα βήματα του… Ζέκα και του Γιώργου

Ο μικρός αδερφός του Γιώργου Βαγιαννίδη ακολουθεί τον δρόμο που χάραξε ο πρώην αρχηγός των «πράσινων» αλλά και ο «Βάγια»

Γιώργος Βαγιαννίδης

Η μεταγραφή του Γιώργου Βαγιαννίδη στη Σπόρτινγκ τον περασμένο Αύγουστο, προκάλεσε αίσθηση. Για τον νεαρό μπακ είναι το επόμενο βήμα στην πολλά υποσχόμενη καριέρα του.

Οι “πράσινοι” τα βρήκαν με τους Πορτογάλους στα 14-14,5 εκατ. ευρώ (μαζί με τα μπόνους) και σφράγισαν τη συμφωνία. Τώρα τα βήματα του φαίνεται να ακολουθεί και ο κατά τέσσερα χρόνια νεότερος αδερφός του Αιμίλιος. 

Πηγή: skai.gr

Γιώργος Βαγιαννίδης
