Βρήκε τις λύσεις κόντρα στον αξιόμαχο Πανιώνιο, έφυγε νικητής με 91-85 από το κλειστό της Γλυφάδας, έκανε το 2-0 στη σειρά και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά της Stoiximan GBL ο Ολυμπιακόςhttps://www.skai.gr/tags/olympiakos.

Παρότι βρήκαν απέναντί τους έναν αντίπαλο που έδειξε το καλό αγωνιστικό του πρόσωπο και ήταν ανταγωνιστικός μέχρι και τα τελευταία λεπτά του αγώνα, οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να πάρουν τη νίκη-πρόκριση και πλέον περιμένουν να μάθουν ποια εκ των ΑΕΚ ή ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσουν στη συνέχεια.

Μελανό σημείο του ματς οι δύο διακοπές που υπήρξαν, με την πρώτη να έρχεται στη δεύτερη περίοδο μετά από ένταση που προκάλεσαν φίλοι των γηπεδούχων οι οποίοι καθόντουσαν πίσω από τον πάγκο του Ολυμπιακού, και με τη δεύτερη λίγο πριν το φινάλε, μετά από υβριστικά συνθήματα που έφεραν την πέμπτη παρατήρηση των διαιτητών και την εκκένωση του ενός πετάλου.

Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν οι Φουρνιέ (23 πόντοι, οι 18 από αυτούς στο πρώτο δεκάλεπτο, 6 ριμπ, 3 ασίστ), Γκος (14π, 3 ασίστ) και ΜακΚίσικ (13π) και Βεζένκοφ (11π, 6 ριμπ, 3 ασίστ), ενώ για τον Πανιώνιο, ο οποίος θα παίξει για τις θέσεις 5-8, ξεχώρισαν Ντέιβις (17π), Κάναντι (16π) και Νόκο (15π).

Το ματς:

Με Γούλριτζ, Ρέι, Σαλούστρο, Τσαλμπούρη και Νόκο ξεκίνησε το παιχνίδι ο Πανιώνιος, ενώ οι Γκος, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ αποτέλεσαν την αρχική πεντάδα του Ολυμπιακού, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην έχοντας στη διάθεσή του Φαλ, Γουόκαπ, Βιλντόσα, Έβανς, Ράιτ και Μένσα.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να μπαίνουν «κρύες», πετυχαίνοντας μόνο από ένα καλάθι στο πρώτο δίλεπτο, με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 6-2, μετά από όμορφες συνεργασίες των παικτών του. Ο Γούλριτζ με όμορφο λέι απ μείωσε σε 4-6, με τον Ρέι να συμπληρώνει τρία προσωπικά φάουλ πριν συμπληρωθεί το πρώτο πεντάλεπτο, ο Παπανικολάου σκόραρε μετά από δύο συνεχόμενα επιθετικά ριμπάουντ του Μιλουτίνοφ, ενώ ο Φουρνιέ με καλάθι-φάουλ έκανε το 4-11. Εντυπωσιακός στην πρώτη περίοδο ο Γάλλος γκαρντ, έγινε από πολύ νωρίς διψήφιος, διαμορφώνοντας το 10-16, με τον Νόκο να μειώνει σε 12-16. Ο ασταμάτητος Φουρνιέ με τρίποντό του έδωσε το πρώτο διψήφιο προβάδισμα στον Ολυμπιακό (14-25), ενώ ολοκλήρωσε την πρώτη περίοδο με 18 πόντους, 4/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα και 1/1 βολή, με τους «ερυθρόλευκους» να προηγούνται με 10 (18-28).

Ο Κάναντι μείωσε σε 20-28 και ο Βεζένκοφ με το πρώτο τρίποντό του στο ματς έφτασε τους 7, δίνοντας ξανά διψήφιο προβάδισμα (20-31) στον Ολυμπιακό. Με 0/6 τρίποντα ο Πανιώνιος, μείωσε σε 24-31 με βολές των Ντέιβις και Κακλαμανάκη, πριν ο Πίτερς με δύσκολο καλάθι και ο Λαρεντζάκης μετά από κλέψιμό του, διαμορφώσουν το 24-35. Παρότι είχε 0/7 τρίποντα και δυσκολευόταν επιθετικά, ο Πανιώνιος πλησίασε σε 30-37 με ανάποδο λέι απ του Κάναντι και καλάθι-φάουλ του Νόκο, ενώ ο Ρέι έβαλε το πρώτο τρίποντο των γηπεδούχων μετά από 9 άστοχα, κάνοντας το 34-39.

Με 3:05 να απομένουν για το ημίχρονο, υπήρξε μεγάλη ένταση μεταξύ παικτών του Ολυμπιακού με φίλους των γηπεδούχων που καθόντουσαν πίσω από τον πάγκο των «ερυθρόλευκων», με τους διαιτητές να ζητούν εκκένωση μερικών σειρών καθισμάτων και με το παιχνίδι να συνεχίζεται μετά από αρκετά μεγάλη διακοπή. Με την επιστροφή των δύο ομάδων στο παρκέ, ο Ντόρσεϊ με τρίποντο έκανε το 35-42, αλλά ο Πανιώνιος με συνεχόμενους πόντους Νόκο πλησίασε στο καλάθι (40-42), πριν ο Λαρεντζάκης διαμορφώσει το 40-44 του πρώτου ημιχρόνου.

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τον Ρέι να κάνει νωρίς το τέταρτο προσωπικό του φάουλ και με τον Μιλεντίγιεβιτς να κάνει με τρίποντο το 43-46! Ο Νόκο έφτασε τους 15, «γράφοντας» το 45-48, ενώ ο Τσαλμπούρης με κάρφωμα έκανε το 47-50, πριν ο Γκος με καλάθι-φάουλ βάλει τον Ολυμπιακό στο +6 (47-53) και ο ΜακΚίσικ με τρίποντο διαμορφώσει το 47-56. Ο Γκος με νέο καλάθι-φάουλ έδωσε μετά από ώρα ξανά διψήφιο προβάδισμα στους φιλοξενούμενους (47-59), με το σερί τους να φτάνει στο 13-2, ξεφεύγοντας για πρώτη φορά με +14 (49-63). Οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν τις διψήφιες υπέρ τους διαφορές μέχρι και το τέλος της τρίτης περιόδου, με τον Φουρνιέ να σκοράρει με υπέροχο step back buzzer-beater τρίποντο, για το 59-72.

Το τέταρτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον Κάναντι να ευστοχεί σε τρίποντο για το 60-72 και με τον Ντέιβις να σκοράρει μετά από κλέψιμο του Γκίκα για το 62-72. Ο Ολυμπιακός έμεινε σχεδόν 2,5 λεπτά χωρίς πόντο, επιτρέποντας στον Πανιώνιο να μειώσει σε 64-72, με τον ΜακΚίσικ να δίνει τη λύση στους «ερυθρόλευκους» με συνεχόμενα τρίποντά του, κάνοντας το 67-80! Ο Κάναντι με δύο δικά του τρίποντα μείωσε σε 75-83, ενώ ο Παπανικολάου κάρφωσε εντυπωσιακά μετά από κλέψιμο του Λι, για το 75-85. Ο «καυτός» Κάναντι ευστόχησε ξανά για τρεις, μειώνοντας σε 80-85 με 3 λεπτά γι το τέλος, αλλά ο Ρέι έκανε φάουλ και δέχθηκε τεχνική ποινή, δίνοντας το δικαίωμα στον Ολυμπιακό να ξεφύγει με 80-87. Ο Ντέιβις με τρίποντο μείωσε σε 85-89, αλλά μετά από ένα επιθετικό φάουλ του Κάναντι και με 1 λεπτό να απομένει για το τέλος είχαμε νέα διακοπή, μετά από υβριστικά συνθήματα που έφεραν την πέμπτη παρατήρηση των διαιτητών και την εκκένωση του ενός πετάλου του κλειστού. Με την επανέναρξη, ο Βεζένκοφ ευστόχησε από το high post για το 85-91, ο Πανιώνιος δεν είχε άλλη απάντηση και ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με , μαζί με την πρόκριση στα ημιτελικά.

Τα δεκάλεπτα: 18-28, 40-44, 59-72, 85-91

