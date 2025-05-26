Λουτσέσκου: «Ποτέ δεν μιλάω με άλλη ομάδα όταν έχω συμβόλαιο - Σε μια σχέση υπάρχουν και εντάσεις»

ΠΑΟΚ και Ραζβάν Λουτσέσκου θα συνεχίσουν την κοινή τους πορεία για έναν ακόμη χρόνο, όπως έγινε νωρίτερα γνωστό μέσω διαρροής των «ασπρόμαυρων».

Κάτι που επί της ουσίας επιβεβαίωσε και ο Ρουμάνος προπονητής με δηλώσεις που παραχώρησε στην πατρίδα του, σε παρουσίαση βιβλίου που παρευρέθηκε.

Ο Λουτσέσκου ανέφερε πως είναι λογικό σε μια σχέση να υπάρχουν και εντάσεις, ενώ υποστήριξε πως από τη στιγμή που έχει ενεργό συμβόλαιο με τον «δικέφαλο του βορρά», δεν θα έμπαινε σε διαδικασία συζήτησης με καμία άλλη ομάδα.



«Έχω συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ στον οποίο οφείλω πολλά. Έχω δώσει πολλά στον ΠΑΟΚ. Νιώθω υποχρεωμένος για όσα έχει κάνει για μένα ο πρόεδρος. Έχουμε περάσει χαρές, πολύ μεγάλες στιγμές και δύσκολες καταστάσεις. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο. Σε μία σχέση, σε έναν γάμο υπάρχουν και εντάσεις.



Πρέπει να ξέρουμε το πώς θα τις ξεπερνάμε. Πρέπει να δημιουργούμε ένα group ικανό να νικάει κάθε ματς και να μας κάνει όλους χαρούμενους. Πολλά έχουν γραφτεί. Έχω συμβόλαιο και ότι έρχεται και αφορά εμένα τα στέλνω στον ατζέντη μου και στην ομάδα μου.



Ποτέ δεν μιλάω με άλλη ομάδα όταν έχω συμβόλαιο. Τελειώσαμε τρίτοι και είχαμε ένα τελευταίο καλό αγωνιστικό μέρος στη χρονιά. Θα ήταν μεγάλο πρόβλημα εάν δεν ήμασταν στα play offs. Με όλα τα θέματα που είχαμε κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε. Εάν η ομάδα και ο προπονητής (δείχνοντας τον εαυτό του) είχαμε κάνει πιο πολλά ίσως θα είχαμε κάνει ξανά ένα θαύμα. Τα θαύματα δεν γίνονται κάθε μέρα», ανέφερε.

