Με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο ξεκίνησε το φετινό του ταξίδι στο Roland Garros ο Τσιτσιπάς. Το απόγευμα της Δευτέρας (26/05), ο Έλληνας τενίστας πανηγύρισε την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του γαλλικού Open, επικρατώντας με άνεση 3-0 σετ (7-5, 6-3, 6-4) του Αργεντινού, Τόμας Μάρτιν Ετσεβέρι, μετά από δύο ώρες και 35 λεπτά αγώνα.

Το Νο.20 της παγκόσμιας κατάταξης, δυσκολεύτηκε μόνο στο πρώτο σετ, το οποίο και κατέκτησε με 7-5 και ενώ νωρίτερα είχε προηγηθεί με 4-2 στα γκέιμ.

Στο δεύτερο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς εκμεταλλεύτηκε στο μέγιστο τους πολλούς winner του, αλλά και τους πόντους κοντά στο φιλέ και σε συνδυασμό με το υψηλό ποσοστό κερδισμένων πόντων στο πρώτο δικό του σερβίς, έφτασε με άνεση στο 2-0 με 6-3 γκέιμ, χάρη στο break που έκανε στο σερβίς του Νο.53 του κόσμου στο 4ο γκέιμ.

Με κεκτημένη ταχύτητα μπήκε και στο τρίτο σετ, εκεί όπου με ένα break από νωρίς, πήρε.. αέρα δύο γκέιμς, μια διαφορά που διατήρησε μέχρι το φινάλε, φτάνοντας σε μια άνετη επικράτηση.

Μετά και τη νίκη του αυτή, ο Τσιτσιπάς βελτίωσε το ρεκόρ του στο Roland Garros στο 27-8, παίρνοντας το εισιτήριο για τη φάση των «64» του δεύτερου Grand Slam της σεζόν, εκεί που θα τεθεί αντιμέτωπος με τον 23χρονο Ιταλό, Νο. 167 της παγκόσμιας κατάταξης, Ματέο Γκιγκάντε.

