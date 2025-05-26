Παρί Σεν Ζερμέν-Ίντερ: Κόκκινος συναγερμός στην UEFA υπό τον φόβο επεισοδίων - Και Γάλλοι αστυνομικοί στο Μόναχο

Έντονη ανησυχία επικρατεί στους κόλπους της UEFA ενόψει του τελικού (31/05) του Champions League στο Μόναχο ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Ίντερ, καθώς η παρουσία των ultras οπαδών των δύο φιναλίστ έχει σημάνει κόκκινο συναγερμό!

Υπό τον φόβο, μάλιστα, σοβαρών επεισοδίων, Γάλλοι αστυνομικοί, ειδικευμένοι στην αντιμετώπιση του χουλιγκανισμού, θα ενισχύσουν τις γερμανικές δυνάμεις ασφαλείας στη γερμανική πόλη, κατόπιν αιτήματος των γερμανικών αρχών.

Όπως τονίζεται σε δημοσιεύματα του εξωτερικού, υπάρχουν ήδη ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας και της UEFA, με την προσοχή όλων των πλευρών να στρέφεται στην ιδεολογική αντιπαλότητα μεταξύ των ultras της Παρί και αυτών της ομάδας Curva Nord, με τους τελευταίους να κατηγορούνται στο παρελθόν για ρατσιστικές εκδηλώσεις.

Οι αρχές εκτιμούν ότι αρκετοί οπαδοί θα επιχειρήσουν να βρεθούν στο Μόναχο, όχι για τουρισμό, αλλά για να προκαλέσουν επεισόδια.

