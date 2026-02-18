Στα δεδομένα της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα για τα playoffs του Europa League αναφέρθηκε στη συνέντευξη Τύπου ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Ρουμάνος τεχνικός τόνισε πως για να έρθει η νίκη θα πρέπει να δώσουν οι παίκτες του το 150% ενώ στάθηκε και στο γεγονός ότι δεν τα πάει άσχημα η ομάδα του όταν δεν βρίσκεται στον πάγκο.

Παράλληλα, μίλησε για τη σχέση του με τον Τάισον και την πίεση που έχει συνολικά το ελληνικό ποδόσφαιρο, με το συναισθηματικό κομμάτι να διαφέρει σε σύγκριση με άλλες χώρες. Τέλος, σχολίασε και τα προβλήματα με τους τραυματίες και τις απουσίες που έχει να διαχειριστεί.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου:

Για το απαιτητικό πρόγραμμα και το κρίσιμο παιχνίδι με την Θέλτα: «Δεν είναι το τελευταίο δύσκολο παιχνίδι. Αυτό είναι το πρόγραμμα και το ένιωσα από την αρχή της χρονιάς έχουμε ένα δύσκολο πρόγραμμα. Με κάποιο τρόπο καταφέραμε να προσαρμοστούμε. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, ισορροπημένοι, να προετοιμαζόμαστε με το σωστό τρόπο και να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Θα μπορούσα να σας πω ότι μας κόστισαν ενέργεια τα τελευταία παιχνίδια, ξεκινώντας τα ματς από τις 6 Γενάρη. Πολλοί παίκτες παίζουμε συνεχόμενα παιχνίδια κι αυτός είναι ο λόγος που κάποιοι είναι εκτός τώρα. Είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι και είμαστε σε αυτές τις διοργανώσεις ακόμη. Παλεύουμε με πίστη. Είναι ένας από τους λόγους που νιώθουν δυνατοί ότι παρόλο τις συνθήκες των αγώνων. Ήμασταν στεναχωρημένοι που δεν κερδίσαμε, ενώ ο αντίπαλος ήταν χαρούμενος για τον βαθμό που πήραν. Αυτό μας δείχνει ότι ανεξαρτήτως των καταστάσεων, είμαστε εκεί. Τα δυνατά γκρουπ πρέπει να δείχνουν δυνατές».

Για το πόσο έχει αλλάξει η Θέλτα στα μάτια συγκριτικά με το ματς της League Phase: «Πέρασε πολύς καιρός από εκείνη τη στιγμή. Ήταν δύσκολη περίπτωση. Εμείς επιστρέψαμε από το Βίγκο, παίζαμε με τον Ολυμπιακό. Ήταν απαγορευμένο να χάσουμε το παιχνίδι. Είχαμε δύο μέρες για να διαχειριστούμε το παιχνίδι. Η στρατηγική ήταν διαφορετική. Εμείς βελτιωθούμε πολύ σε αυτοπεποίθηση, σε νοοτροπία. Την ίδια στιγμή η Θέλτα ανέβηκε σε βαθμολογία στην Ισπανία. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι για τις δύο ομάδες, αλλά εδώ πρέπει να προσέξουμε κάθε λεπτομέρεια, να έχουμε υπομονή. Το ξαναείπα, έχουμε να παίξουμε πολλά παιχνίδια και πρέπει να έχουμε υπομονή, να είμαστε ήρεμοι, να ξέρουμε πότε θα θυσιάσουμε, πότε θα περάσουμε τις δυσκολίες την ώρα του αγώνα, να είμαστε δυνατοί σε κάθε στιγμή του παιχνιδιού. Πιστεύω ότι παρά τις απουσίες, πρέπει να δείξουμε ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και να τα δώσουμε όλα σε όλους τους τομείς, να σκεφτόμαστε έξυπνα, γιατί αυτό το παιχνίδι θα χρειαστεί το 150% για να έρθει καλό αποτέλεσμα».

Για το γεγονός ότι θα λείπει από τον πάγκο: «Δεν ξέρω τι να απαντήσω. Η ιστορία δείχνει ότι τα καταφέρνουμε καλά. Κάθε αγώνας είναι διαφορετική ιστορία. Εκείνη την εποχή είχαμε δεχθεί πολλή αδικία. Ήταν δική μου ευθύνη, δεν το διαχειρίστηκα καλά. Τώρα είναι κάτι διαφορετικό, αλλά πιστεύω ότι η ομάδα θα παίξει με καρδιά και μυαλό. Είναι έτοιμη για τέτοια παιχνίδια».

Για τις ελληνικές ομάδες και το γεγονός ότι παίζουν ακόμη στην Ευρώπη: «Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν λίγες ομάδες που παίζουν σε τρεις διοργανώσεις. Δεν υπάρχουν πολλές. Η μία θα περάσει στην Ευρώπη, αλλά έμεινε πίσω στο πρωτάθλημα. Μπορεί η άλλη να είναι εκτός Κυπέλλου στη χώρα της. Το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι δύσκολο. Δεν έχουμε την υψηλότερη ποιότητα, αλλά υπάρχουν και κάποιες που έχουν. Υπάρχουν ομάδες που παίζουν κλειστά και το παλεύουν. Το συναισθηματικό κομμάτι είναι μεγάλο συγκριτικά με άλλες χώρες. Η αντιπαλότητα δημιουργεί μεγάλη πίεση, από αγώνα σε αγώνα σε πρωτάθλημα και Ευρώπη. Αν κάνει λάθος είναι σαν να ήρθε το τέλος του κόσμου. Μέχρι τώρα τα καταφέρνουμε καλά και έχουμε την εμπειρία από τη χρονιά που πήγαμε στα προημιτελικά του Conference League. Όπως έχω πει, πρέπει να προσαρμοζόμαστε στη ζωή και στο ποδόσφαιρο. Είναι δύσκολο, αλλά είναι ωραία διαδικασία».

Για τη σχέση του με τον Τάισον: «Γιατί πιστεύετε ότι πρέπει να συζητάμε κάτι ιδιαίτερο; Μιλάμε γενικά, για τη σεζόν, για τις προσωπικές μας στιγμές. Φυσιολογικά πράγματα. Είναι 38 ετών, μερικές φορές πρέπει να μείνει εκτός. Είναι έτοιμος ψυχολογικά, τα στατιστικά του είναι υψηλά. Δεν γίνεται κάτι διαφορετικά με αυτόν. Έχουμε ένα δυνατό δεσμό, αλλά αυτό το έχω και με άλλους παίκτες».

Για τα όσα πρέπει να προσέξει ο ΠΑΟΚ με τη Θέλτα: «Και τότε η Θέλτα έπαιζε καλά, με πολύ καλά αποτελέσματα, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσαν να κερδίσουν εύκολα, ούτε έχαναν. Ήταν δύσκολο να παίζεις κυριαρχικό ποδόσφαιρο απέναντί της. Τώρα έχουν μαζέψει περισσότερους βαθμούς, έχουν κερδίσει πολλά, είναι στη ζώνη της Ευρώπης για την επόμενη χρονιά. Κάθε παιχνίδι έχει τις ιδιαιτερότητές του, ο χειρισμός του παιχνιδιού, τις καταστάσεις μέσα στο παιχνίδι, την ψυχολογία. Πρέπει να έχεις τη θέληση για να παλεύεις, να μην παραδίνεσαι και να μην τα παρατάς. Κι εμείς έχουμε περάσει δύσκολα παιχνίδια. Έχουμε στην πλάτη την εμπειρία των όσων περάσαμε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο σήμερα».

Για την κατάσταση των τραυματιών: «Δεν μπορώ να πω πολλά για το πότε επιστρέφουν, σας είπα ότι ο Κωνσταντέλιας θα χρειαστεί συνολικά δυο εβδομάδες, λιγότερο διάστημα ο Μεϊτέ, τρεις ή τέσσερις εβδομάδες θα χρειαστούν οι Ντεσπόντοφ και Πέλκας, θα είναι καλό να επιστρέφουν πριν τη διακοπή, ωστόσο αυτή είναι η κατάσταση, πρέπει να ανταπεξέλθουμε, να μάθουμε να ζούμε με τις απουσίες και να βρούμε τρόπους να ξεκουράσουμε παιδιά που παίζουν ασταμάτητα. Ξέρω ότι αυτή είναι κατάσταση για μια ομάδα που παίζει τόσα πολλά παιχνίδια, είναι μέσα σε τρεις διοργανώσεις, όμως, ειλικρινά δε θέλω να ξανά ακούσω και να ξαναμιλήσω για προβλήματα και απουσίες».

