Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ολυμπιακός: Καλές οι εξετάσεις του Τζόουνς - Δεν παίζει στον ημιτελικό

Τενοντίτιδα έδειξαν οι εξετάσεις του Ταϊρίκ Τζόουνς, που χάνει τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με το Μαρούσι την Πέμπτη

Τζόουνς

Καθησυχαστικά ήταν τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας που έβγαλε το πρωί της Τετάρτης ο Ταϊρίκ Τζόουνς, μετά τις ενοχλήσεις που παρουσίασε στο γόνατο στον χθεσινό αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Allwyn Final 8.

Όπως διαπιστώθηκε, ο Αμερικανός σέντερ ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα και δεν θα αγωνιστεί στον ημιτελικό της Πέμπτης απέναντι στο Μαρούσι (17:00), με τον Ντόντα Χολ να παίρνει τη θέση του στην εξάδα ξένων. Εφόσον οι «ερυθρόλευκοι» προκριθούν στον τελικό του Σαββάτου, η κατάσταση του Τζόουνς θα επανεκτιμηθεί.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark