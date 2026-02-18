Στο Ηράκλειο βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Ο άσος του Παναθηναϊκού AKTOR τελικά κατάφερε να ταξιδέψει μόνος του και έτσι σήμερα το πρωί θα τεστάρει τις δυνάμεις του στην πρωινή χαλαρή προπόνηση, από την οποία και θα κριθεί εάν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί κατά του ΠΑΟΚ στον προημιτελικό.

Ο Ισπανός είχε ταλαιπωρηθεί από μία ίωση και δεν ήταν σε θέση να πετάξει με την υπόλοιπη αποστολή της ομάδας ωστόσο το βράδυ ένιωσε καλύτερα.

Από την ετοιμότητά του θα ληφθεί και η απόφαση από τον Εργκιν Αταμάν για την εξάδα των ξένων παικτών που θα είναι διαθέσιμοι για την αναμέτρηση.

