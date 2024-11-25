Την επιθυμία του να παρακολουθήσει μια αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με τους Μπόστον Σέλτικς, εξέφρασε ο Τζαμπάρι Πάρκερ!

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Sport Klub», ο σταρ της Μπαρτσελόνα που αγωνίστηκε για 8 σεζόν στις ΗΠΑ πριν μετακομίσεις στην Ευρώπη, ανέφερε ότι το επίπεδο των πρωταθλητών Ελλάδας και Ευρώπης δεν είναι μακριά από εκείνο των πρωταθλητών του ΝΒΑ, προσθέτοντας ότι η ομάδα του Αταμάν θα μπορούσε να κοντράρει στα ίσα πολλές από τις ομάδες της κορυφαίας μπασκετικής λίγκας του πλανήτη!

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Πάρκερ:

«Παγκόσμιος πρωταθλητής σημαίνει ότι έχεις νικήσει όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Όχι μόνο το δικό σου έθνος. Οπότε ο τίτλος 'παγκόσμιοι πρωταθλητές' δεν είναι σωστός για τους Σέλτικς. Είναι όπως στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όλοι παίζουν απέναντι σε όλα τα έθνη.

Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε ένα τέτοιο ματς. Δεν είναι πολύ μακριά ο Παναθηναϊκός από τους Σέλτικς. Πιστέψτε με, έχω παίξει κόντρα σε ομάδες του NBA, έχω παίξει κόντρα σε ομάδες της Ευρωλίγκας και λέω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να ανταγωνιστεί με κάποιες από αυτές τις ομάδες του NBA. Φτιάχνει καλές φάσεις, παίζουν καλά μαζί.

Θα ήταν ωραίο να δούμε ένα τέτοιο ματς, αν γίνει κάποια ημέρα».

