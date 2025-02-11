Λογαριασμός
Βαριά ήττα για τη Σπαρτάκ Μόσχας στο ντεμπούτο του Λιβάι Γκαρσία

Στο ντεμπούτο του Λιβάι Γκαρσία με τη νέα του ομάδα, η Σπαρτάκ Μόσχας ηττήθηκε με το βαρύ 3-0 από τη Ζενίτ σε φιλική αναμέτρηση

Λιβάι Γκαρσία: Ντεμπούτο με βαριά ήττα για τη Σπαρτάκ Μόσχας

Λίγες μόνο ημέρες μετά την πώλησή του από την ΑΕΚ, ο Λιβάι Γκαρσία πραγματοποίησε το ντεμπούτο του - έστω και ανεπίσημο - με τη φανέλα της Σπαρτάκ Μόσχας.

Ο 27χρονος επιθετικός ξεκίνησε βασικός στη φιλική αναμέτρηση με αντίπαλο τη Ζενίτ, αποχωρώντας από τον αγωνιστικό χώρο με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Η ομάδα τους Σπαρτάκ ηττήθηκε τελικώς με σκορ 3-0, αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε από το πρώτο 45λεπτο.

Πηγή: sport-fm.gr

