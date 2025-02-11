Απάντηση Παναθηναϊκού στο προεδρείο της Λίγκας: «Η Super League είναι συνεταιρισμός ομάδων, όχι τσιφλίκι»

Στην αντεπίθεση περνά η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, επιχειρώντας να βάλει τα πράγματα στη θέση τους! Με ανακοίνωσή της η «πράσινη» ΠΑΕ απαντά σε εκείνη, που έβγαλε η διοργανώτρια αρχή το πρωί της Τρίτης, τονίζοντας πως η Super League είναι συνεταιρισμός ομάδων και όχι τσιφλίκι! Η απάντηση, ουσιαστικά, είναι προς το προεδρείο της Λίγκας, δηλαδή τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι «το προεδρείο του Δ.Σ. επιχείρησε να οδηγήσει το φίλαθλο κοινό σε σειρά αυθαίρετων συμπερασμάτων, προσπαθώντας για πολλοστή φορά να κάνει το άσπρο-μαύρο» και υπογραμμίζει ότι «η μόνη ομοφωνία που υπήρξε στη χθεσινή συνεδρίαση -και θα μπορούσε να ανακοινώσει η Super League- αφορούσε στην επιθυμία των ομάδων για την αλλαγή του νόμου και τη διατύπωση αυτής της αντίθεσης στα αρμόδια κυβερνητικά όργανα και στο εξωτερικό»!

Σε άλλο σημείο σημειώνει ότι «ο Παναθηναϊκός τοποθετήθηκε με σαφήνεια και ακρίβεια στο κοινοποιηθέν θέμα ημερήσιας διάταξης, από το οποίο απουσίαζε πλήρως ζήτημα εξουσιοδότησης και περιεχομένου αυτής. Και προφανώς ουδέποτε έδωσε εν λευκώ εξουσιοδότηση στο προεδρείο να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια» και υπογραμμίζει: «Στον Παναθηναϊκό δεν περιμέναμε να περάσουν μήνες για να αντιδράσουμε σε συγκεκριμένες διατάξεις του νόμου. Έχουμε προβεί ήδη σε ενέργειες -με υποβολή αρμοδίως των θέσεών μας προ της καταθέσεως του πρόσφατου σ/ν, αλλά και με ανάρτηση αυτών στη δημόσια διαβούλευση. Τις προτάσεις αυτές με στόχο το κοινό καλό του ποδοσφαίρου, γνωστοποιήσαμε προ μηνός ήδη και στη Super League. Απλώς, επισημαίνουμε ότι η Super League αποφάσισε να ''ευαισθητοποιηθεί'' και να ενεργοποιηθεί κατόπιν εορτής, και πάντως, αφού πρώτα ο Παναθηναϊκός είχε τιμωρηθεί δις με τις διατάξεις του νόμου»!

Θυμίζουμε, τη Δευτέρα (10/02), μετά το επεισοδιακό Δ.Σ., η Λίγκα εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας πως «ομόφωνα αποφασίστηκε» να εξουσιοδοτηθούν ο πρόεδρος Βαγγέλης Μαρινάκης και η αναπληρώτρια πρόεδρος Κάτια Κοξένογλου, μαζί με την ΕΠΟ, να ξεκινήσουν επαφές και να προβούν σε ενέργειες, προκειμένου «να καταργηθούν ή να τροποποιηθούν σαθρές νομοθετικές διατάξεις, οι οποίες προσβάλλουν το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου».

Λίγο αργότερα, ωστόσο, ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ΠΑΕ ΑΕΚ προχώρησαν σε κοινή δήλωση, σύμφωνα με την οποία ουδέποτε δόθηκε εντολή στον πρόεδρο του ΔΣ, Βαγγέλη Μαρινάκη, να προβεί αυτοβούλως σε ενέργειες. Σημείωναν, δε, πως κάθε ενέργεια από εδώ και στο εξής θα πρέπει να γίνεται μόνο με τη γνώση και την έγκριση των ΠΑΕ, με κοινό στόχο το όφελος των ομάδων και του ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:



«Ανεπιτυχής και καταδικασμένη ήδη από το περιεχόμενό της, αλλά και από την κοινή λογική, η σημερινή πρωινή ανακοίνωση της Λίγκας.



Προσπαθώντας για πολλοστή φορά να κάνει το άσπρο-μαύρο, το προεδρείο του Δ.Σ. επιχείρησε να οδηγήσει το φίλαθλο κοινό σε σειρά αυθαίρετων συμπερασμάτων.



Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός οφείλει να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.



Πρωτίστως, η μόνη ομοφωνία που υπήρξε στη χθεσινή συνεδρίαση -και θα μπορούσε να ανακοινώσει η Super League- αφορούσε στην επιθυμία των ομάδων για την αλλαγή του νόμου και τη διατύπωση αυτής της αντίθεσης στα αρμόδια κυβερνητικά όργανα και στο εξωτερικό.



Κάτι το οποίο προκύπτει με μία απλή ανάγνωση αποσπάσματος του πρακτικού που δημοσιοποίησε η Super League ως προς την τοποθέτηση της εκπροσώπου της ΠΑΕ.



Ο Παναθηναϊκός τοποθετήθηκε με σαφήνεια και ακρίβεια στο κοινοποιηθέν θέμα ημερήσιας διάταξης, από το οποίο απουσίαζε πλήρως ζήτημα εξουσιοδότησης και περιεχομένου αυτής. Και προφανώς ουδέποτε έδωσε εν λευκώ εξουσιοδότηση στο προεδρείο να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Τούτο θα απαιτούσε εξάλλου συνέργεια νομικών όλων των ΠΑΕ (ιδιότητα μάλιστα που δεν φέρουν ούτε ο Πρόεδρος ούτε η Αναπληρώτρια Πρόεδρος του συνεταιρισμού) επί τω σκοπώ σύνταξης προτάσεων αλλαγών.



Στον Παναθηναϊκό δεν περιμέναμε να περάσουν μήνες για να αντιδράσουμε σε συγκεκριμένες διατάξεις του νόμου. Έχουμε προβεί ήδη σε ενέργειες -με υποβολή αρμοδίως των θέσεών μας προ της καταθέσεως του πρόσφατου σ/ν, αλλά και με ανάρτηση αυτών στη δημόσια διαβούλευση. Τις προτάσεις αυτές με στόχο το κοινό καλό του ποδοσφαίρου, γνωστοποιήσαμε προ μηνός ήδη και στη Super League. Απλώς, επισημαίνουμε ότι η Super League αποφάσισε να ''ευαισθητοποιηθεί'' και να ενεργοποιηθεί κατόπιν εορτής, και πάντως, αφού πρώτα ο Παναθηναϊκός είχε τιμωρηθεί δις με τις διατάξεις του νόμου.



Καταλήγοντας, θα συμφωνήσουμε ότι η Super League είναι ένας συνεταιρισμός των ομάδων και όχι τσιφλίκι κανενός. Ακριβώς για αυτό, θα ήταν φρόνιμο όποιος κατέχει θέση ευθύνης, να την αξιοποιεί για το κοινό καλό, μακριά από εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων και επιδιώξεων».

