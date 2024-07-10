O Λιονέλ Μέσι σημείωσε στο πρώτο του γκολ στο εφετινό Copa America, η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά στον ημιτελικό και τα ξημερώματα της Δευτέρας θα αγωνιστεί στον τελικό στο Μαϊάμι, με αντίπαλο την ομάδα που θα επικρατήσει από την αναμέτρηση (11/7), ανάμεσα σε Ουρουγουάη και Κολομβία.

Έτσι ο αρχηγός της εθνικής Αργεντινής θα έχει τη χαρά να παίξει στον 43ο τελικό της καριέρας του. Μέχρι στιγμής -όπως αναφέρει η εξειδικευμένη ιστοσελίδα της Αργεντινής marketingregistrado- ο Μέσι έχει 30 νίκες και μόνο 12 ήττες, σημειώνοντας 37 γκολ.

Ο πρώτος τελικός που έπαιξε και κέρδισε ήταν το Παγκόσμιο Κύπελλο U20 με την Αργεντινή εναντίον της Νιγηρίας (2-1) και ο τελευταίος που –επίσης- έπαιξε και κέρδισε ήταν τον Αύγουστο του 2023 με την Ίντερ Μαϊάμι εναντίον της Νάσβιλ για το League Cup.

Αξίζει να διευκρινιστεί ότι υπάρχουν 42 τελικοί στην καριέρα του, αλλά 50 τελικοί αγώνες, επειδή στο Ισπανικό Σούπερ Καπ είναι διπλοί.

Ο Μέσι έχει παίξει εννέα τελικούς με την φανέλα της εθνικής Αργεντινής (σ.σ: δεν υπολογίζουν το χρυσό μετάλλιο με την Ολυμπιακή ομάδα στους Αγώνες του 2008), μετρώντας πέντε νίκες και 4 ήττες.

Μετά την ήττα στον τελικό του Copa America του 2007 με τη Βραζιλία, από τη Γερμανία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 και δύο φορές από τη Χιλή στο Copa America (2015-2016), ο Λιονέλ Μέσι, επιτέλους πανηγύρισε, κατακτώντας τρεις τίτλους στη σειρά: Copa América 2021, Finalissima και Παγκόσμιο Κύπελλο Κατάρ 2022.

Με την Μπαρτσελόνα πανηγύρισε 23 τίτλους στους 31 τελικούς μεταξύ του Copa del Rey (7 στα 10), του Σούπερ Καπ Ισπανίας (7 στα 11), του Ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ (3 στα 4), του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων (3 στα 3) και το Champions League (3 από 3).

Τέλος, στην Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε το Σούπερ Καπ κόντρα στη Ναντ και στην Ίντερ Μαϊάμι κατέκτησε το League Cup το 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.