Νέα δεδομένα γύρω από την υπόθεση του Ντάβιντ Κάρμο! Όπως ανέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6, ο Ολυμπιακός έφτασε σε συμφωνία με την Πόρτο για την αγορά του Ανγκολέζου κεντρικού αμυντικού στα 12 εκατ. ευρώ.



Παρόλα αυτά, ο Κάρμο αρνήθηκε να έρθει στους «ερυθρόλευκους», αφού διευκρίνισε πως έχει συζητήσει με τον νέο προπονητή των «δράκων», Βίτορ Μπρούνο, και θέλει να παραμείνει στον σύλλογο, γιατί του υποσχέθηκαν να είναι βασικός.



Ο Ολυμπιακός έδινε όλο αυτό το διάστημα τη δική του μεγάλη μάχη για την απόκτηση του 24χρονου κεντρικού αμυντικού, ενώ έφτασε να προσφέρει το ποσό-ρεκόρ των 12 εκατ. ευρώ και να πείθει την Πόρτο να πει το πολυπόθητο «ναι».



Ωστόσο, ο Κάρμο άλλαξε στάση και πήρε την απόφαση να δοκιμάσει για δεύτερη φορά στην πορτογαλική ομάδα, ελπίζοντας πως θα καθιερωθεί.

