ΗΠΑ: Νοκ άουτ από τους Ολυμπιακούς Αγώνες ο Καγουάι Λέοναρντ

Μία σημαντική απώλεια στην εθνική ομάδα των ΗΠΑ, ενόψει της έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Όπως ανακοινώθηκε, ο Καγουάι Λέοναρντ αποχώρησε από την προετοιμασία της Team USA και έτσι δεν θα ακολουθήσει την αποστολή στο Παρίσι.

Ο 33χρονος φόργουορντ των Κλίπερς ακολουθούσε κανονικά το πρόγραμμα των προπονήσεων, ωστόσο τελικά αποφασίστηκε να μείνει εκτός, ώστε να ξεκουραστεί και να είναι απόλυτα έτοιμος για τη νέα σεζόν στο ΝΒΑ. Στο μεταξύ, τη φετινή σεζόν ο Λέοναρντ είχε πολλά προβλήματα με το γόνατό του, χάνοντας αρκετά ματς με την ομάδα του Λος Άντζελες.

Το φαβορί για να τον αντικαταστήσει στο ρόστερ είναι ο Ντέρικ Γουάιτ των Μπόστον Σέλτικς.

An update on Kawhi Leonard from the USA Basketball Men's National Team. pic.twitter.com/84TjYpc90i — USA Basketball (@usabasketball) July 10, 2024

Πηγή: skai.gr

