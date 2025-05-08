Λεσόρ: Ετοιμάζεται για την επιστροφή του - Δείτε πλάνα από το ατομικό του πρόγραμμα

Λίγο μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού AKTOR στο Final-4 της Euroleague, το μυαλό όλων των οπαδών του τριφυλλιού γυρνάει γύρω από τον Ματίας Λεσόρ; Θα είναι ή όχι παρών στα παιχνίδια της ομάδας στο Αμπου Ντάμπι;



Ο Γάλλος συνεχίζει την προετοιμασία του με το ατομικό του πρόγραμμα σε μια προσπάθεια να είναι στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν.



Στο προφίλ του γυμναστή, Φρεντ Κοζέ στο Instagram, ο οποίος έχει αναλάβει ένα μέρος της επιστροφής του σέντερ του Παναθηναϊκού στα παρκέ ανέβηκε ένα βίντεο από τις ασκήσεις, εκτός γηπέδου, αλλά και στο παρκέ που κάνει με τον Γάλλο. Ο εν λόγω γυμναστής, μάλιστα, ευχαρίστησε τον συνάδελφο του από τον Παναθηναϊκό, Δημήτρη Πασπαλά, με τον οποίο συνεργάζονται στην αποθεραπεία του Λεσόρ.



Θυμίζουμε ότι χθες σε δηλώσεις του ο Εργκίν Αταμάν επεσήμανε ότι περιμένει από τον Λεσόρ να είναι έτοιμος και να μπορεί να τον χρησιμοποιήσει στα παιχνίδια της ομάδας.

Lessort cephesinde yeni video düşmüş 🥰 :)



