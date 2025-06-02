Πλήρως επεισοδιακός ήταν ο δεύτερος τελικός μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ.



Πέρα από την τεράστια ένταση σε επίπεδο παραγόντων, μεγάλη δυσαρέσκεια είχε εκφράσει και ο Εργκίν Αταμάν, αναφερόμενος σε συνθήματα «ερυθρόλευκων» οπαδών κατά της Τουρκίας.

Θέση για το συγκεκριμένο θέμα πήρε μέσω social media και ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος έκανε ποστάρισμα στο «X» και έγραψε: «Πώς λέτε γ@@@ την Τουρκία, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα ήσασταν πιο Τούρκοι από τους οπαδούς της Φενέρ. Νόμιζα ότι ήσασταν cool».



Υπενθυμίζουμε ότι ο Γάλλος σέντερ δεν αγωνίζεται στους τελικούς, καθώς έμεινε εκτός επτάδας ξένων από τον Εργκίν Αταμάν, έτσι ώστε να μην παρθεί το οποιοδήποτε ρίσκο μετά την πολύμηνη απουσία του λόγω κατάγματος στην περόνη.

How you say fuck turkey but last week you was more Turkish then fener fans 😂😂😂😂😂😂 I thought yall was cool — Mathias Lessort (@ThiasLsf) June 2, 2025

