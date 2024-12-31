Λεμπρόν Τζέιμς: «Θα μπορούσα να παίξω άλλα 5-7 χρόνια»

Ο Λεμπρόν Τζέιμς έκλεισε χθες (30/12) τα 40 χρόνια αλλά παραμένει ακμαιότατος. Σε τέτοιο βαθμό, που νιώθει ικανός να συνεχίσει να αγωνίζεται ως το 2030 ή και παραπέρα, αλλά δεν πρόκειται να το κάνει. Χωρίς πάντως να προσδιορίζει την χρονολογία λήξης της καριέρας του.



«Πέρασε μια δεκαετία, αυτή των 30 και ξυπνάς μια μέρα και λες ‘ω ρε γαμώτο, είσαι 40; Είναι αστείο να σκέφτομαι ότι είμαι ακόμη εδώ, που παίζω σε υψηλό επίπεδο, που νιώθω νέος αλλά είμαι τόσα χρόνια στο χώρο αυτό. Για να είμαι ειλικρινής, αν ήθελα, θα μπορούσα να παίξω σε υψηλό επίπεδο για άλλα 5-7 χρόνια. Αν το ήθελα όμως, γιατί δεν πρόκειται να το κάνω. Μπήκα στο ΝΒΑ στα 18 μου και τώρα είμαι εδώ, 22 χρόνια μετά, με τον 20χρονο γιο μου στη λίγκα επίσης, είναι ωραίο», τόνισε.



Ο «βασιλιάς» εξέφρασε την επιθυμία να κλείσει την καριέρα του στους Λέικερς. «Το πλάνο μου είναι να μην παίξω σε άλλη ομάδα. Θα ήθελα πολύ να τελειώσω εδώ την καριέρα μου. Ήρθα εδώ για το τελευταίο κεφάλαιο στην καριέρα του, αλλά δεν είμαι ανόητος, ξέρω πώς λειτουργεί η μπίζνες του μπάσκετ. Όμως η σχέση μου με τον οργανισμό των Λέικερς είναι πολύ καλή και ελπίζω ότι δεν θα πάω πουθενά αλλού μέχρι να τελειώσει η καριέρα μου», ανέφερε.



Όσο για το αν θεωρεί πως η ομάδα του μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα φέτος; «Πιστεύω πως έχουμε πολύ καλή ομάδα και μπορούμε να ανταγωνιστούμε τους πάντες στο φετινό πρωτάθλημα. Αν με ρωτάτε αν μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα τώρα, δεν το πιστεύω. Όμως αυτό είναι επειδή θεωρώ πως έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης», είπε ο Λεμπρόν που μετρά 23,5 πόντους, 9 ασίστ και 7,9 ριμπάουντ έχοντας αγωνιστεί σε 28 από τα 31 παιχνίδια της περιόδου.

