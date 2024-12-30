Σε στυλ NBA: Οι διαιτητές θα εξηγούν τις αποφάσεις του VAR στο γήπεδο στα ημιτελικά του League Cup

Όπως γίνεται μετά τη χρήση replay στο NBA, οι διαιτητές θα εξηγούν τις αποφάσεις του VAR στους φιλάθλους, σε ένα δοκιμαστικό μέτρο που θα εφαρμοστεί στους ημιτελικούς αγώνες του League Cup την επόμενη εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε (30/12) η αγγλική Football League (EFL).

Στο πλαίσιο της δοκιμής, οι διαιτητές θα χρησιμοποιήσουν το σύστημα ανακοινώσεων του γηπέδου για να κάνουν γνωστή την τελική απόφαση μετά από μια επίσκεψη στο μόνιτορ του γηπέδου VAR ή μετά από αποφάσεις που θα ληφθούν για θέματα όπως χέρι σκόρερ ή οφσάιντ.

«Το νέο δοκιμαστικό μέτρο αποτελεί μέρος της ευρύτερης δέσμευσης της PGMOL (σ.σ: Professional Game Match Officials Board) για διαφάνεια και αγκαλιάζει τις τεχνολογικές εξελίξεις προς όφελος των Διαιτητών και των φιλάθλων του αγώνα», ανέφερε η EFL σε δήλωση.

Οι ανακοινώσεις VAR εντός του γηπέδου έχουν ήδη γίνει δοκιμαστικά σε τουρνουά της FIFA, συμπεριλαμβανομένου του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών πέρυσι, καθώς και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2023.

Το VAR χρησιμοποιείται μόνο στο League Cup στα ημιτελικά και οι δοκιμές αφορούν τους αγώνες της Άρσεναλ εναντίον της Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ και της Τότεναμ εναντίον της Λίβερπουλ. Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν στο «Emirates Stadium» της Άρσεναλ στις 7 Ιανουαρίου και στο «Tottenham Hotspur Stadium» την επόμενη μέρα.

