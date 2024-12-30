Αποτελεί πλέον κοινό μυστικό πως ο Αλεξάντερ Άρνολντ θέλει να παίξει για τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία τον περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. Μια επιθυμία και των δύο πλευρών να σμίξουν, για αυτό αμφότεροι παλεύουν να ολοκληρωθεί αυτή η μετακίνηση από τώρα.

Οι «μερένχες» είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν ένα ποσό στη Λίβερπουλ, παρότι το συμβόλαιο του Άγγλου δεξιού μπακ λήγει το καλοκαίρι, έτσι ώστε να τον αποκτήσει στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Οι «Reds» ωστόσο δεν μπαίνουν καν σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την παραχώρηση του Άρνολντ, προτιμώντας να τον χάσουν ως ελεύθερο, καθώς είναι πρώτοι τόσο στην Πρέμιερ Λιγκ όσο και στο Champions League και δεν θέλουν να αποχωριστούν από τώρα ένα τόσο σημαντικό γρανάζι για τη μηχανή του Άρνε Σλοτ.

Από την πλευρά της η Ρεάλ, παρά τον τραυματισμό του Καρβαχάλ, που θα τον αφήσει εκτός δράση για αρκετούς μήνες και παρά τη... μοναξιά του κατά συνθήκη δεξιού μπακ Λούκας Βάθκεθ στη θέση, δεν θα κινηθεί για άλλον παίκτη, καθώς για αυτήν υπάρχει μόνο ο Άρνολντ.

Είναι αποφασισμένη λοιπόν να πάρει το ρίσκο και να μην αποκτήσει άλλον δεξιό μπακ και να περιμένει τον Άγγλο, με τον Αντσελότι να καλείται να βρίσκει λύσεις εκ των έσω, όπως έκανε μέχρι τώρα, είτε με τον Ασένθιο, είτε με τον Βαλβέρδε.

Πηγή: skai.gr

