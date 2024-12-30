Μετά από κατηγορίες προς το πρόσωπο του Ρούμπεν Σεμέδο για ενδοοικογενειακή βία με θύμα τη γυναίκα του, ο Πορτογάλος αμυντικός συνελήφθη και σήμερα Δευτέρα 30/12 παρουσιάστηκε στο δικαστήριο.

Σύμφωνα με το maisfutebol, μετά την απολογία του ο Σεμέδο αφέθηκε ελεύθερος, όμως απαγορεύεται να έρθει σε οποιαδήποτε επικοινωνία με τη γυναίκα του, καθώς η υπόθεση συνεχίζει να ερευνάται.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο δικηγόρος του Ρούμπεν Σεμέδο:

«Ο Ρούμπεν θα επιστρέψει στο Κατάρ για να συνεχίσει την επαγγελματική του δραστηριότητα. Ξέρουμε πότε θα επιστρέψει, αλλά δεν θα πω τώρα. Πρέπει να προσθέσω ότι η υπόθεση τελεί υπό δικαστικό απόρρητο, οπότε δεν θα υπεισέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Επομένως, η υπόθεση συνεχίζεται, ο Ρούμπεν είναι καλά.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, δεν υπήρχαν λόγοι για σύλληψη , αλλά η αλήθεια είναι ότι συνέβη. Νομίζω ότι είχε να κάνει με το γεγονός ότι ο Ρούμπεν εργάζεται στο εξωτερικό και είχε προγραμματίσει το ταξίδι. Δεν ήθελαν να τον αφήσουν να φύγει χωρίς κατάθεση».

