Μαγεία από ΗΠΑ κόντρα στον Καναδά στο πρώτο φιλικό ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων

Με νίκη ξεκίνησαν οι ΗΠΑ (86-72) απέναντι στον Καναδά στο πρώτο φιλικό τεστ ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων

ΗΠΑ Καναδάς μπάσκετ

Προσέφεραν θέαμα και πήραν άνετη νίκη οι ΗΠΑ!

Η Team USA επικράτησε με 86-72 του Καναδά στο πρώτο φιλικό παιχνίδι ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 στην T-Mobile Arena του Λας Βέγκας.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Άντονι Έντουαρντς με 13 πόντους (1/2 τρίποντα) και 3 ριμπάουντ, ενώ ο Στεφ Κάρι τον ακολούθησε με 12 πόντους (3/6 τρίποντα) και τον Τζρου Χόλιντεϊ να συνεισφέρει με 11 πόντους και 1/3 τρίποντα.

Ο Άντονι Ντέιβις μέτρησε 10 πόντους και 11 ριμπάουντ, με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να έχει 7 πόντους με 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Από την άλλη, η αντίπαλος της Εθνικής είχε σε καλή μέρα τον Αρ Τζέι Μπάρετ με 12 πόντους (2/3 τρίποντα) και 5 ριμπάουντ, με τους Ντίλον Μπρουκς και Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να σκοράρουν από 10 πόντους.

