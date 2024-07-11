Λαμίν Γιαμάλ: Η συγκινητική ιστορία πίσω από τον πανηγυρισμό του «παιδιού-θαύματος» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου

Λαμίν Γιαμάλ. Ένα όνομα που έμαθε για τα καλά μέχρι και ο τελευταίος ποδοσφαιρόφιλος που αγνοούσε την ύπαρξή του έως το βράδυ της Τρίτης.

Λίγο πριν κλείσει τα 17 του χρόνια, δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυριστούμε ότι ζει το απόλυτο όνειρο κάθε εφήβου της ηλικίας του, αποτελώντας το κορυφαίο πρόσωπο όλης της φετινής διοργάνωσης του Euro 2024.

Συγκεκριμένα, σε ηλικία 16 ετών και 362 ημερών, κατάφερε να γίνει ο νεαρότερος σκόρερ στην ιστορία του τουρνουά, κάνοντας όλον τον πλανήτη να παραμιλά με το γκολ-ποίημα που πέτυχε κόντρα στη Γαλλία, ατέλνοντας την εθνική ομάδα της πατρίδας του στον μεγάλο τελικό της Κυριακής και την παρέα του ΚΙλιάν Εμπαπέ στο καναβάτσο.

Κι όμως, το «παιδί-θαύμα» της Εθνικής Ισπανίας και της Μπαρτσελόνα, αυτό το 16χρονο παιδί μεταναστών με τα σιδεράκια, τιμά τις ρίζες του και δεν ξεχνάει από πού ξεκίνησε.

Nas comemorações de gols, Lamine Yamal faz um "304" com as mãos.



O significado do 304?



Esse número representa os dígitos finais do código postal do seu bairro, Rocafonda. Que é considerado uma das áreas mais pobres da Catalunha.



Essa área inclusive, já foi classificada como… pic.twitter.com/KWmkN0ICK4 — DataFut (@DataFutebol) July 10, 2024

Έτσι, δεν είναι λίγες οι φορές που πανηγυρίζει τιμώντας τη γειτονιά που μεγάλωσε. Πιο συγκεκριμένα, σχηματίζει με τα δάχτυλά του ένα 3, ένα 0 και ένα 4 (304). Τα τελευταία τρία ψηφία του ταχυδρομικού κώδικα της γειτονιάς Ροκαφόντα (08304), μιας από τις πιο φτωχές γειτονιές της Καταλονίας, την οποία το ακροδεξιό VOX αποκάλεσε «πολυπολιτισμική κοπριά».

Παρά τη φτώχεια τους όμως, οι γείτονες βοηθούσαν την οικογένεια του Γιαμάλ όταν δεν είχε χρήματα για το εισιτήριο του τρένου που θα τον πήγαινε για προπόνηση.

Lamine Yamal celebra sus goles haciendo el código postal (304) del barrio obrero de Rocafonda en el que ha crecido y que la ultraderecha de VOX llama "estercolero multicultural". Enorme. pic.twitter.com/VjBrdjcrPw — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) July 9, 2024

Πηγή: skai.gr

