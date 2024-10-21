Η ήττα της Λάτσιο από τη Γουβέντους με 1-0 στο Τορίνο, για την 8η αγωνιστική του, αλλά κυρίως κάποιες διαιτητικές αποφάσεις, άφησαν με μεγάλα παράπονα τους φιλοξενούμενους.

Τόσο μεγάλα που, πέραν των «καθιερωμένων» διαμαρτυριών, οδήγησαν τους ανθρώπους της Λάτσιο σε μια ριζοσπαστική πρόταση. Ποια ήταν αυτή; Η… κατάργηση του VAR!

Συγκεκριμένα, οι «λατσιάλι» έμειναν με 10 παίκτες στο 24ο λεπτό, λόγω της απευθείας κόκκινης κάρτας που δόθηκε στον Αλέσιο Ρομανιόλι μετά από σχετικό έλεγχο που έγινε μέσω της χρήσης της τεχνολογίας.

«Θα ήθελα να μάθω σε τι χρησιμεύει αυτό το VAR. Ας κάνουμε μια αίτηση για την κατάργησή του διότι προκαλεί ανυπολόγιστη ζημιά αυτή τη σεζόν, όχι μόνο στη Λάτσιο», ανέφερε εμφανώς οργισμένος στην κάμερα του «Sky Sport Italia» ο αθλητικός διευθυντής της Λάτσιο, Άντζελο Φαμπιάνο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.